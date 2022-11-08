مراسل قناة القاهرة الإخبارية بنيويورك: انتخابات الكونجرس مصيرية.. وترامب خرج لدعم الجمهوريين

قال ياسر نور الدين، مراسل القاهرة الإخبارية في نيويورك، إنه يوجد صراع انتخابي كبير في ولاية نيويورك فيما يتعلق بانتخابات التجديد النصفي في الكونجرس الأمريكي، خاصة بين حاكمة الولاية الحالية والتي أوضحت استطلاعات الرأي أن 50% سيصوتون لها، في مقابل 46% لمرشح الحزب الجمهوري.

وأضاف «نور الدين»، خلال مداخلة هاتفية عبر الفقرة الإخبارية بقناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سبق وذهب إلى ولاية نيويورك لدعم الحزب الجمهوري ومرشحه، خاصة وأن تلك الانتخابات مصيرية، ولن تحدد فقط من يفوز بالمقاعد ولكنها ستحدد شكل السياسات في العشرين عاما المقبلة.

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية في نيويورك، أنه كان هناك دعم كبير أيضا من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ولايات مثل ميامي وقام باستقطاب الأمريكيين من أصل إسباني وطلب منهم الانضمام للحزب الجمهوري.

المؤشرات في صالح تشاك شومر

وأشار إلى أن زعيم الأغلبية في نيويورك تشاك شومر، تنصب استطلاعات الرأي كلها في صالحه، إذ أن هناك أكثر من 94% يؤيدون الرجل المخضرم سياسيًا في مواجهة منافسه من الحزب الجمهوري.

بدء انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

وبدأ الأمريكيون، اليوم الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم النهائية في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي ستحدد ما إذا كان الديمقراطيون سيفقدون السيطرة على الكونجرس، ومعها القدرة على المضي قدما في جدول أعمال الرئيس جو بايدن في العامين المقبلين.

وعادةً ما يخسر الحزب الذي يسيطر على البيت الأبيض، مقاعد في انتخابات التجديد النصفي، وتشير التوقعات غير الحزبية إلى أن نتائج يوم الثلاثاء لن تكون استثناءًا، إذ تفوق المخاوف بشأن التضخم المرتفع والجريمة نهاية حقوق الإجهاض الوطنية وأعمال العنف في 6 يناير 2021، الاعتداء على مبنى الكابيتول في أذهان الناخبين وفقا لوكالة أنباء «رويترز».