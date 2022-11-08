عضو اللجنة المنظمة لقمة المناخ لقناة الحياة: منتدى شباب العالم أثقل خبراتنا

قالت رحمة حسن، عضو اللجنة المنظمة لمؤتمر المناخ، إن قمة المناخ تتم حاليا في مدينة السلام شرم الشيخ، بشكل موسع، كما أن عدد أيامها أكبر بكثير من منتدى شباب العالم، التي كان يجر تنظيمها من قبل خلال السنوات السابقة، «التجربة دي جديدة، أحنا بننقل تجاربنا وخبرتنا في تنظيمنا لمنتدى شباب العالم».

حسن: بدأنا تنظيمنا لقمة المناخ أكتوبر الماضي

أضافت «حسن»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن المنظمين لقمة المناخ حاليا، بدأوا عملهم في شهر أكتوبر الماضي، وهناك عدد آخر من المنظمين قاموا بالعمل قبل شهر أكتوبر بكثير.

رحمة حسن: نحضر للمؤتمر مع الجهات المختلفة

واستطردت: «أحنا بنحضر للمؤتمر مع الجهات المختلفة، وبننسق مع كل جهات الدولة، علشان نقدر نوصل الصورة والرؤية العامة لمصر، والعنوان الرئيسي لمؤتمر المناخ، وبنوصل المجهودات، وسياسات الدولة في كل صغيرة وكبيرة في المؤتمر، بداية من إنشاء المنطقة الخضراء والزرقاء بمؤتمر المناخ».

وأوضحت أن المنطقة الخضراء، تعبر بشكل كامل عن روح المناخ، وكيفية مواجهة التغيرات المناخية، والتوجه للأخضر، والتأكيد على التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، «في كل نقطة صغيرة جوه المنطقة الخضراء، ممكن نشوف فيها رموز ونشاط، تؤكد أننا ركزنا في كل تفصيلة، علشان يطلع المؤتمر بصورة جيدة يليق باسم مصر».