الانتهاء من حصاد المحاصيل الصيفية بالشرقية.. ومساحة زراعة القمح والبنجر 60%

انتهت محافظة الشرقية تحت إشراف مديرية الزراعة، من حصاد المحاصيل الصيفية من الحقول، وتستعد لتجهيز وخدمة الأراضي للموسم الشتوي، إذ جرى حصاد القطن، والأرز، والذرة وعباد الشمس، وبدأت زراعة البنجر بينما تتجهز الحقول لزراعة محصول القمح بمستهدف 443 ألف فدان، بواقع زيادة 20 ألف مقارنة بالعام الماضي.

حصاد القطن

وقال المهندس أشرف طه نصير، مدير عام مديرية الزراعة في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن حقول محافظة الشرقية انتهت من حصاد المحاصيل الصيفية، لافتا إلى حصاد المساحة الكلية من محصول القطن بواقع 56 ألفا و117 فدانا، الذي تمت زراعته في آخر شهر مارس الماضي وبدأ موسم الجني في أول سبتمبر الماضي، كما بلغ آخر سعر لقنطار القطن في خامس مزاد علني بالمحافظة بقيمة 4165 جنيها.

حصاد الذرة

وأضاف مدير عام زراعة الشرقية أنه تم حصاد المساحة الكلية من محصول الذرة الشامية بواقع 218 ألف فدان، بمختلف أنواعها النيلي، الأبيض والأصفر، لافتا إلى استخدام الذرة الأبيض في الدقيق المستخدم في الطعام والخبز، بينما يستخدم النوع الأصفر في أعلاف الماشية والدواجن واستخدامات أخرى.

حصاد الأرز

وأشار «نصير» إلى حصاد 226 ألفا و92 فدانا من محصول الأرز، وتوريد أكثر من 30 ألفا إلى مواقع التجميع البالغ عددها نحو 64 موقعا تجميعيا، من بينهم 25 موقعا حكوميا، لافتا إلى بيع طن الأرز الحبة الرفيعة بقيمة 5600 جنيها بينما سعر طن الأرز الشعير الحبة العريضة 5850 جنيها.

حصاد عباد الشمس

بينما جرى حصاد المساحة الكلية المنزرعة من محصول عباد الشمس بواقع 18 ألفا، لافتا إلى أن الدولة تحفز المزارعين على زراعته، كونه مادة خام لاستخلاص الزيوت التي توفر على الدولة الاستيراد من الخارج وتوفير صناعة الزيوت محليا، موضحا نوعين لعباد الشمس التسالي للطعام والآخر لاستخلاص الزيوت والأعلاف.

إخلاء وتجهيز الحقول الزراعية للمحاصيل الشتوية

وأشار مدير زراعة الشرقية المهندس أشرف نصير أنه جرى إخلاء أكثر من 44 ألف فدان من الحقول المنزرعة بالمحاصيل الصيفية فيما تم خدمة أكثر من 20 ألف فدان بالحرث والتخطيط استعدادا لزراعة محاصيل الشتاء، وتبلغ مساحة القمح 50%، بينما 10% مساحة البنجر، وتم زراعة أكثر من 42 ألف فدان من محصول البنجر من إجمالي المستهدف 82 ألفا، بينما تبدأ زراعة القمح خلال أيام قليلة بواقع مستهدف 443 ألف فدان.