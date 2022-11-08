تنفيذا لمبادرة «هنجملها».. معاهد الشرقية الأزهرية تتزين بالأشجار المثمرة

أعلن الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أنه جارٍ تنفيذ مبادرة «هنجملها» في مختلف المعاهد الأزهرية، في نحو 17 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.

تنفيذ مبادرة تشجير المعاهد الأزهرية بالشرقية

وأوضح «الجنيدي» أنه يجرى تنفيذ المبادرة بالتعاون مع منسق عام حملة «هنجملها» وإدارة البساتين بديوان عام منطقة الشرقية الأزهرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتفعيل مبادرة اتحضر للأخضر للمحافظة على البيئة، وتزامنا مع انعقاد مؤتمر المناخ cop 27 بمدينة شرم الشيخ، الذي يحضره زعماء ورؤساء الدول والحكومات.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إلى أنه يجرى زراعة الأشجار المثمرة مثل الليمون والزيتون، والتي تكون ذا منظر جمالي من ناحية، ومن جهة أخرى يكون لها عائدا اقتصاديا، ما يساهم في تحسين المناخ، وتوفير محاصيل، خاصة أنه يجرى التوسع في زراعة هذه الأشجار في جميع أرجاء المحافظة.

تفعيل المشاركة المجتمعية بين مختلف فئات المجتمع

ولفت الدكتور السيد أحمد الجنيدي، إلى أن أهم ما يميز المبادرة بث روح الانتماء بين أطياف المجتمع المدني، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية والتنمية المستدامة، وخطة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، أشاد محمد قبطان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «هنجملها»، بتعاون المسؤولين في الأجهزة التنفيذية والتعليمية، لتنفيذ مبادرة زراعة الأشجار المثمرة، مؤكدا أن الجميع يجتمع على قلب رجل واحد من أجل تنفيذ هذه المبادرة التي تعد أحد العوامل الرئيسية لتحسين المناخ والحفاظ على البيئة.

يذكر أن مبادرات زراعة الأشجار تهدف إلى الحد من مخاطر الاحتباس الحراري والتغير المناخي، وزيادة المساحات الخضراء، والحفاظ على المياه وعدم إهدارها.