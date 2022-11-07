خريطة تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة لـ«مياه الشرقية».. المواعيد والأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بدءًا من اليوم وحتى الخميس المقبل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عصرًا ضمن الخدمات التي تقدمها للمواطنين بالمراكز والقطاعات التابعة لها.

مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات التابعة لها كالآتي:

** مواعيد تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع المركز بقرية بهنباي من الاثنين إلى الخميس.

** مواعيد تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق مركز ديرب نجم بقرية كفر الجنيدي اليوم الاثنين وقرية الشراقوة يوم الثلاثاء المقبل وبقرية صفط زريق يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

** مواعيد تواجد سيارة خدمة عملاء بنطاق شمال المحافظة بمركز الحسينية بقرية «سماكين الغرب» الخميس المقبل.

تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية

قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة للمواطنين

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل «التعاقد على إدخال العدادات – شحن الكروت مسبوقة الدفع – سداد الفواتير - الاستعلام عن الفواتير – تقديم شكاوى».