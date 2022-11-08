وزير التعليم العالي يبحث مع سفير اليابان زيادة التعاون بين البلدين

عقد الدكتورة أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم، اجتماعًا مع السفير فوجيكي كانجي المدير التنفيذي لمُنتدى العلوم والتكنولوجيا في المجتمع، وأوكا هيوشي سفير اليابان بمصر، لبحث آليات تعزيز العلاقات الثنائية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بين الجانبين، على هامش استضافة مصر مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي COP27، والمُنعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ.

تعاون وشراكة بين الجامعات المصرية واليابانية

أكد الوزير عُمق العلاقات التي تجمع بين مصر واليابان، مشيدًا بالتعاون والشراكات بين الجامعات المصرية واليابانية فى التخصصات العلمية المُختلفة، وكذلك تنفيذ المشروعات المُتعلقة بالتدريب قصير الأجل في مختلف القطاعات، التي تقوم بتنفيذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

واستعرض «عاشور» التطور الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى تنوع مصادر التعليم الجامعي من خلال وجود جامعات (حكومية، خاصة، أهلية، تكنولوجية، أفرع الجامعات الدولية، المعاهد) مشيرًا إلى الاهتمام بتطوير البرامج الدراسية لتواكب مُتطلبات سوق العمل المُستقبلي، وتتماشى مع اهتمام الدولة بالبحث العلمي وربطه بالصناعة لتدعيم الاقتصاد القومي والتنمية الشاملة بكل قطاعات الدولة.

وأشار الوزير إلى نجاح الاستثمار في مجال التعليم بمصر، مشيرًا إلى أهمية دعم التعاون الدولي مع الجامعات بالخارج، التي أصبحت تُقدم شهادات مُزدوجة لتأهيل الطلاب لسوق العمل، منوهًا إلى نجاح وتقدم الجامعات المصرية الملحوظ في التصنيفات العالمية، ومؤكدًا أن هناك استراتيجية تستهدف الارتقاء بالتعليم العالي في مصر على الصعيد الأكاديمي والعلمي والبحثي محليًا وإقليميًا ودوليًا.

ومن جانبه، قدم السفير فوجيكي كانجي، نبذة حول منتدى العلوم والتكنولوجيا في المجتمع، الذي يُعقد سنويًا في مدينة طوكيو، وسلط الضوء على النسخة الأخيرة من المُنتدى، التي عُقدت في أكتوبر الماضي، وضمت أكثر من 25 وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي من دول العالم المختلفة، وكذلك حضور عدد كبير من الحاصلين على جائزة نوبل ولفيف من العلماء والباحثين من مختلف دول العالم، ووجه السفير الدعوة للوزير لحضور النسخة القادمة من المنتدى في أكتوبر 2023 بمدينة طوكيو.

وأشار السفير إلى برنامج المنح اليابانية الخاص بسفر الطلاب لمدة أسبوعين لليابان للتعرف على الثقافة اليابانية، وتعزيز التبادل الثقافي والعلمي بين الجانبين، وجرى الاتفاق على إرسال كل التفاصيل الخاصة بهذه المنح حتى يتمكن الطلاب من الاستفادة منها.

حضر اللقاء كل من الدكتور مصطفى رفعت مستشار نائب الوزير للتعاون الدولي، والدكتور هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي، والدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، والدكتور محمد الشرقاوي معاون الوزير للتمويل والاستثمار، والدكتور أيمن فريد مستشار نائب الوزير لشؤون التوظيف والابتكار وريادة الأعمال.