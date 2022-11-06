توافد ضيوف قمة المناخ على جناح مصر للطيران بالمنطقة الزرقاء بشرم الشيخ

شهد جناح مصر للطيران خلال فعاليات اليوم الأول في مؤتمر المناخ COP27 بالمنطقة الزرقاء المخصصة للخدمات، إقبالًا من المشاركين بالمؤتمر من مختلف الدول، وذلك للاستفسار عن خدمات الشركة والاطلاع على برامجها المقدمة لضيوف المؤتمر وتعديل ومراجعة حجوزاتهم على رحلات مصر للطيران الدولية والداخلية، والاشتراك في برنامج المسافر الدائم.

تقديم التسهيلات لضيوف قمة المناخ على جناح مصر للطيران

ويتكون فريق عمل جناح مصر للطيران من المبيعات والحجز المركزي والتسويق لشركة للخطوط الجوية والدعاية والإعلام بالشركة القابضة لمصر للطيران لتقديم كل التسهيلات اللازمة وإجراءات الحجز لضيوف مصر المشاركين في الحدث.