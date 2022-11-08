نشأت الديهي: COP27 اخترقت حاجز الصمت العالمي تجاه أزمة المناخ

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن كل وسائل الإعلام العالمية احتفت بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن أحد السياسيين الأمريكيين تحدث عن أن الدعوة لاقت صدى كبيرا من الإدارة الأمريكية، خاصة أنها خرجت من رجل ليس له مصلحة إلا تحقيق السلام، فهناك شعور من زعماء العالم بأن الرئيس السيسي، صادق ويهدف لإنهاء الأزمة.

قمة شرم الشيخ اخترقت حاجز الصمت

وأضاف «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «ten»، مساء الثلاثاء، أن قمة المناخ الحالية ليست قمة من أجل الأحاديث الجانبية أو إطلاق الوعود، ولكنها قمة لاختراق حاجز الصمت وحاجز عدم تنفيذ العهود في القمم السابقة.

قمم المناخ السابقة كانت للوعود فقط

وأوضح أن المواطن كان يتابع القمم المناخية السابقة على أنها قمم للوعود فقط، ولكن قمة المناخ الحالية مختلفة، خاصة أنها تتحدث عن ضرورة تنفيذ العهود، وتبحث عن التمويل.

وأشار إلى أن مصر، من خلال التعاون مع الجانب البلجيكي، تسعى لكي تتحول لمركز للهيدرجين الأخضر، وفي هذا الإطار افتتح الرئيس السيسي، مشروعا في العين السخنة لإنتاج 100 ميجا من الوقود الحيوي، علاوة على التوقيع مع الإمارات على مذكرة تفاهم لإنشاء محطة لتوليد الطاقة من الرياح.