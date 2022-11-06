«مصر للطيران»: لدينا استراتيجية متكاملة من أجل حياة بيئية مستدامة

قال كابتن طيار كريم جميل سعيد، رئيس لجنة الاستعداد والتحضير لقمة المناخ COP27 عن شركة مصر للطيران، إنه جرى إقرار استراتيجية من أجل حياة بيئية مستدامة ونظام بيئي متكامل، وذلك من خلال أهداف الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبخاصة الهدف الخامس، وهو نظام بيئي كامل ومستدام.

سعيد: عملنا على عدد من المحاور من خلال مظلة الوزارة

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «تم العمل على عدة محاور من خلال مظلة وزارة الطيران المدني، حيث صرّح وزير الطيران المدني أن الوزارة تحرص على تحويل قطاع الطيران إلى قطاع صديق للبيئة».

سعيد: نسعى لتخفيف الانبعاثات الصادرة من الطائرات

وتابع، أنه جرى العمل من خلال محاور عدة، مثل إدارة المخلفات بشكل أمثل وتخفيف الانبعاثات الصادرة من الطائرات من خلال إجراءات عالمية متبعة في هذا الشأن، وهو ما يؤدي إلى اكتساب مصر ثقة عالمية، مشيرًا إلى أن مصر كانت صاحبة السبق في تسيير اول رحلة بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة.

وأكد: «الآن نُسير 4 رحلات دولية يومية إلى 4 مطارات أوروبية بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة واكتسبنا ثقة كبيرة، وجرى تسيير رحلة أمس، بالوقود الحيوي، وذلك ليس للاستعراض ولكن تأكيدا على حرص الدولة المصرية ووزارة الطيران المدني على المضي قدما في تنفيذ التزاماتنا الدولية تجاه صفرية انبعاثاتنا بحلول عام 2050 وهو ما يتطلب رفع استخدام نسبة الوقود الحيوي».