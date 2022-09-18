السنغال تعين رئيسا للوزراء.. وبنك أفريقي يخطط لجمع 13 مليار دولار

شهد عدد من الدول الأفريقية، خلال الأيام والساعات الماضية، عدة أحداث، كان من أبرزها، تعيين ماكي سال، رئيسا جديدا للوزراء بالسنغال في منصب ألغاه في أبريل 2019، فيما فتح «بنك التنمية الأفريقي»، نافذة أمام المناحين لجمع مبلغ قدره 13 مليار دولار أمريكي لدعم إجراءات التكيف مع التغير المناخي.

وقام رئيس السنغال ماكي سال، بتعيين «آمادو با»، البالغ من العمر «61 عاما»مفتش الضرائب والمجالات رئيسا للوزراء، أمس السبت، في منصب ألغاه رئيس البلاد، في عام 2019 وأعاده في 2021.

تعين «با» بعد شهرين من انتخابات تشريعية متوترة

وأشار مرسوم رئاسي، إلى تلقي «با» تعليمات بتشكيل حكومة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وجاء تعين «با» بعد شهرين من انتخابات تشريعية متوترة خسر فيها الائتلاف الحاكم بزعامة سال، الأغلبية في البرلمان.

وقال «با» في التلفزيون الوطني بعد لقاء مع سال، إن الأولويات الرئيسية التي حددها الرئيس السنغالي تشمل تحسين القوة الشرائية للأسر، وترويض التضخم والأمن والإسكان، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية.

وشغل «با» منصب وزير الاقتصاد والمالية «2013-2019»، ثم أصبح وزيرا للشؤون الخارجية «2019-2020».

من جانبه، قال رئيس «بنك التنمية الأفريقي»، أكينوومي أديسينا، أمس الأول الجمعة، إن المصرف فتح نافذة أمام مانحيه لجمع مبلغ قدره 13 مليار دولار أمريكي لدعم إجراءات التكيف مع تغير المناخ في القارة السمراء.

أديسينا: سيتم استعادة مليون هكتار من الأراضي مع جمع 13 مليار دولار

وأضاف أديسينا، أنه من خلال هذا التمويل، سيتمكن 20 مليون مزارع إفريقي من الوصول إلى التقنيات الأكثر كفاءة والقادرة على مقاومة التغير المناخي، مشيرا في اجتماع لتجديد موارد «صندوق التنمية الأفريقي»، إلى أن مع جمع 13 مليار دولار، سيتم استعادة مليون هكتار «1 هكتار = 10000 متر مربع = 2471 فدان» من الأراضي المتدهورة، وسيتمكن ما لا يقل عن 9.6 مليون شخص من الوصول إلى الطاقة المتجددة.

وتابع رئيس البنك أنه نظرا لأن التغير المناخي يعيق القارة الإفريقية،من خلال تزايد الفيضانات والجفاف، فإن التمويل سيساعد المزارعين في الحصول على تأمين ضد تأثيرات «التغير المناخي» المعاكسة.