4 علامات تكشف عدم صلاحية اللحوم للأكل.. بينها «النقاط السوداء»

تتميز اللحوم الحمراء الطازجة ومتعلقاتها من الكبدة والأحشاء المختلفة بلون وردي، وسمات محددة لنسيج كل منها، ما يجعل أي تغير في تلك الخواص أو اللون يسبب قلقا لمستهلكيها، ويجعلهم يبحثون عن طرق لإثبات مدى صلاحية أو فساد تلك اللحوم، خاصة مع انتشار أشكال مختلفة للغش التجاري، وضبط كميات من اللحوم الفاسدة كل فترة، كان آخرها ضبط أكثر من 100 لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في سوهاج.

علامات تكشف فساد اللحوم

ويوضح الدكتور أحمد حمدي الشبح، مدير مجازر سوهاج بمديرية الطب البيطري، عدة علامات لمعرفة اللحوم السليمة والفاسدة، مؤكدا أن وجود تجمع دموي في اللحم بعد نضجه سببه إصابة الحيوان بحمى من قبل وشفائه منها، ولكنها تركت تجمعات دموية باللحم، كما يمكن أن تنتج عن إصابة الحيوان بكدمات بسيطة خاص لو كان الحيوان سمينا، وهذا لا يؤثر على جودة اللحم ويتم تناوله بعد إزالتها دون أضرار.

النقاط السوداء باللحوم

أما في حالة وجود نقاط سوداء باللحم على شكل بلورات أو دوائر من نفس النسيج اللحمي، فهذا الأمر يطلق عليه «تيبس رمي»، ويجب التخلص من قطعة اللحم فوار، لأنها نقاط نزفية نتيجة انفجار الشعيرات الدموية في الحيوان لتعرضه لضغط قبل الذبح، مثل إجهاد عطش أو خوف شديد، ما يفتح المجال لنمو البكتيريا الضارة في اللحم، ويجب إعدامها في هذه الحالة.

اللون الطبيعي للكبدة

وفي الكبدة، إذا وجد تغير عن لونها الطبيعي، أو وجد نقط بيضاء بها أو سائل متجمد، فهذا يعني أنها غير صالحة للاستهلاك، ما يدل على أنه تم تجميدها وفكها ثم تجميدها مرة أخرى، ما أدى لوجود السائل الانفصالي حولها.

اللون الأصفر في «الممبار»

وفي «الممبار» إذا تغير لونه عن الأبيض وتحول للأصفر أو البني فهو غير صالح للاستهلاك الآدمي، وهو ما يوضح أن الحيوان كان مصابا بالحمى ولم يتعاف منها.