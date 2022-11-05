بعد ضبط طن لحوم فاسدة.. القبض على صاحب محل حواوشي شهير في السويس

تمكنت حملة مكبرة، شنتها مباحث التموين في محافظة السويس برئاسة المقدم شريف خالد، من ضبط طن لحوم مفرومة ودهون وعجينة حوواشي مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في أحد المطاعم الشهيرة ببيع الحوواشي داخل نطاق حي السويس.

توجيهات اللواء عبد المجيد صقر بالتأكد من سلامة الغذاء

وكانت تعليمات مشددة، صدرت من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بضرورة التاكد من سلامة الغذاء الذي يقدم للمواطن السويسي، إذ وجه بشن حملات مكبرة على المحلات والمطاعم للتاكد من صلاحية وصحة المأكولات المقدمة للمواطنين.

الحملة استهدفت عددا من المحلات بنطاق حي السويس

وكانت الحملة تحت إشراف المقدم شريف خالد رئيس مباحث التموين، للتفتيش على المحلات والمطاعم الواقعة بنطاق حي السويس الذي يعد من أكثر الأحياء من حيث انتشار محلات الوجبات الجاهزة، وخلال الحملة تم ضبط طن لحوم داخل أحد المعامل التابعة لمطعم حواوشي شهير داخل دائرة قسم شرطة السويس.

القبض على صاحب محل الحواشي

وأسفرت الحملة عن إلقاء القبض على صاحب المطعم الشهير، وجرى تحرير محضر بالواقعة، تمهيدا لعرضه على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.