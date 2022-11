«الصحافة الأوروبية» تحتفي بقمة المناخ COP27 في شرم الشيخ: الأمل

سلطت الصحف الأوروبية ووسائل الإعلام الضوء على مؤتمر المناخ COP27 المنعقد بشرم الشيخ في الفترة من 6 نوفمبر حتى 18 نوفمبر الحاليّ.

تناول الصحافة الفرنسية

نشرت وكالة فرانس برس AFP تقرير بحسب الهيئة العامة للاستعلامات في 11/7 تحت عنوان: جوتيريش يحذر من انتحار جماعي على صعيد المناخ إذ حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الاثنين خلال قمة قادة الدول والحكومات في مؤتمر الأطراف حول المناخ (COP27) من أن البشرية أمام خيار العمل معا أو الانتحار الجماعي.

تناول الصحافة الألمانية

تحت عنوان: «يأمل رؤساء الدول والحكومات إعطاء دفعة لمؤتمر المناخ» نشر موقع Kleine Zeitung بتاريخ 7/11 تقريراً أشار إلى اجتماع العشرات من رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر المناخ العالمي في مصر لمناقشة الخطوات المقبلة في مكافحة أزمة المناخ، فيما وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والرئيس الإماراتي محمد بن زايد، من بين آخرين، إلى شرم الشيخ، فيما ألقى الرئيس السيسي كلمة كجزء من مراسم افتتاح المؤتمر الذي يستمر أسبوعين، فيما قال السيسي هناك توقعات كبيرة لنتائج جيدة. ملايين الناس حول الكوكب يراقبوننا.

وأشار التقرير إلى دعوة الرئيس السيسي، إلى إنهاء الحرب مع أوكرانيا، فيما قال السيسي إن الحرب يجب أن تتوقف، فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش العديد من رؤساء الدول والحكومات الذين سافروا لحضور مؤتمر المناخ العالمي في شرم الشيخ من أنه بدون تعاون مكثف بشأن حماية المناخ، فإنهم يعرضون بقاء البشرية للخطر، فيما دعا جوتيريش إلى اتفاقية تاريخية بين الدول الصناعية والدول الفقيرة للحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الضارة وبالتالي التمكن من الالتزام بحد 1.5 درجة لاتفاقية باريس للمناخ.

تناول الصحافة الإيطالية

نشر موقع صحيفة Il Sole 24 Ore الإيطالية في 7/11/2022، مقالاً خبريًا لم يخلُ من نبرة سلبية بعنوان: COP27.. مصافحة بين ميلوني والسيسي وملفات أول قمة دولية لميلوني للكاتب Andrea Marini وفيما يلي عرض لأهم ما تم تناوله:

سلطت الضوء على ترحيب الرئيس السيسي بـ ميلوني واستقبالها بمصافحتها، وفي سياق متصل، نشر موقع صحيفة Il Tempo في 7/11/2022 تقريرًا بعنوان: وصول ميلوني إلى COP27 في مصر ومصافحتها للسيسي وجوتيريش وفيما يلي أهم ما ورد:

وتصدر التقرير صورة لمصافحة ميلوني للرئيس السيسي- إلى جانب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة -عند استقباله لها في COP27، كما نوه التقرير عن عودة البرازيل إلى القمة الأممية والقادة الحضور ومنهم الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني.

وفي إطار منفصل، نشر موقع قناة Rai News الإيطالية في 7/11/2022 تقريراً مصوراً ومكتوباً بعنوان: COP27 ورسالة إنقاذ الكوكب على واجهة هرم خفرع، حيث تمت إضاءة هرم خفرع برسالة مكتوب عليها we must act now بالإشارة إلى كثرة المناشدات، التي تطالب المشاركين في قمة المناخ بمثل ما كُتب على الهرم، بينما نشرت صحيفة The Guardian تقريرًا عن الوعود، التي لم يتم الوفاء بها بخصوص التمويلات الدولية للمناخ.

تناول الصحافة السويسرية

نشرت صحيفة Nau السويسرية، تقريراً خبرياً فى 7/11، تحت عنوان رؤساء الدول والحكومات يصلون إلى قمة المناخ، استهل التقرير بالإشارة إلى وصول العديد من رؤساء الدول والحكومات إلى مصر يوم الاثنين، لافتاً الي حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتحت عنوان فرعى: إيمانويل ماكرون في مصر، ذكر التقرير أنه بعد التقاط صورة جماعية، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة من المؤتمر الذي سوف يستمر أسبوعين، بإلقاء كلمة قال فيها: «هناك توقعات كبيرة لنتائج جيدة. ملايين الناس حول الكوكب يراقبوننا. لم تكن عواقب الظواهر الجوية المرتبطة بالمناخ مدمرة كما هي اليوم».

وتابع: لقد شهدنا كارثة تلو الأخرى. بمجرد أن نتعامل مع كارثة واحدة، تظهر أخرى - موجة تلو الأخرى. وقال السيسي إن الأرض تحولت إلى عالم من المعاناة.

ومن المتوقع أن يلقي المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء البريطاني الجديد ريتشي سوناك، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف خطب خلال القمة. كما من المتوقع حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤتمر الأمم المتحدة يوم الجمعة.

ومن المقرر أيضًا إجراء محادثات موازية، وهي محادثات الموائد المستديرة، لمناقشة مواضيع مثل المياه وسلامة الغذاء أو الهيدروجين الأخضر يومي الاثنين والثلاثاء. ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد رؤساء الدول والحكومات إلى 110.

ولفت التقرير إلى انه تم تسجيل حوالي 45000 ألف مشارك في المؤتمر، معظمهم مندوبين من الدول. سيقضي في شرم الشيخ على البحر الأحمر، ممثلون من حوالي 200 دولة أسبوعين لمناقشة كيفية تكثيف مكافحة الاحتباس الحراري، فيما حذر سامح شكري، رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف الجديد، من ضرورة اتخاذ جميع تدابير حماية المناخ على أساس مشترك.

تناول الصحافة النمساوية

نشر موقع fm4.orf التابع لإذاعة orf النمساوية، تقريراً فى 7/11 لـLivia Praun، تحت عنوان: قمة المناخ في مصر: انطلاق مؤتمر Cop27 المثير للجدل، استهلت الكاتبة التقرير بالإشارة إلى اجتماع عشرات الآلاف من ممثلي حوالي 200 دولة لمناقشة مكافحة أزمة المناخ في شرم الشيخ.

نوهت الكاتبة عن مدينة شرم الشيخ، المنتجع الشهير بقضاء العطلات، إلا أنه تحول تماماً حيث تم اتخاذ عدة إجراءات من أجل المؤتمر، الحافلات والسيارات الإلكترونية ومركز المؤتمرات الجديد الذي تم إعداده .

إيريس زيرلاوث، تعمل بالموقع كمندوبة عن شباب النمسا قالت: بدأ مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مصر يوم الأحد، وسيستمر على مدار أسبوعين تقريبًا، سيكون مسرحًا لمناقشة مكثفة لأزمة المناخ والإجراءات التي سيتم اتخاذها. هذا العام سيكون التركيز الرئيسي على تمويل الحماية الدولية للمناخ، وكذلك على تعويض الأضرار والخسائر في البلدان النامية التي تضررت بالفعل بشدة من الأزمة.

وأكد الشباب النمساوي علي أن مؤتمرات المناخ هي مكان للتبادل وللتواصل مع النشطاء والمنظمات غير الحكومية من جنوب الكرة الأرضية، ويقول فيليب إنك تتحدث إلى الأشخاص الذين تضررت مجتمعاتهم بالفعل بشدة الكوارث الطبيعية، والتي تتفاقم وتحدث بشكل متكرر نتيجة لأزمة المناخ. ل ابد من إبراز هذه الحقائق في النمسا.

تناول الصحافة اليونانية

أورد موقع صحيفة Pendapostagmaاليونانية تقريراً فى 11/7 تحت عنوان: قادة من جميع أنحاء العالم في مصر اعتباراً من الاثنين للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخCOP27 وذلك بهدف تعزيز التزاماتهم للتصدي للاحتباس الحراري ومساعدة البلدان الأكثر فقراً والأكثر تضرراً من تغير المناخ.، تضمن النقاط التالية:

استهل التقرير بالإشارة إلى أن رئيس الأمم المتحدة للمناخ شدد على أن جميع الأزمات مهمة لكن ليس لأي منها مثل تأثير تغير المناخ الذي ستزداد عواقبه سوءاً. من المتوقع أن يتحدث حوالي 110 رئيس دولة وحكومة في شرم الشيخ مع تصاعد الأزمات التي تواجه العالم مثل غزو أوكرانيا، ارتفاع التضخم وخطر الركود، أزمة الطاقة التي تدفع الكوكب إلى الانقلاب والعودة إلى الوقود الأحفوري، وأزمة الغذاء. كل هذه التحديات تخاطر بالتراجع عن تغير المناخ الذي ستظهر آثاره المدمرة بشكل حاد في عام 2022 كالفيضانات المدمرة، موجات الحر، والجفاف.

وأوضح التقرير أنه إذا احترمت الدول التي وقعت على الاتفاقية التزاماتها، فإن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ستزداد بنسبة 5% إلى 10%، ما يعني أنه في أفضل الأحوال سترتفع درجة الحرارة على الأرض بمقدار 2.4 درجة مئوية مع نهاية القرن. ووفقا للأمم المتحدة، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا في ظل السياسات الحالية هو الارتفاع بمقدار 2.8 درجة مئوية.