اهتمام إعلامي عالمي غير مسبوق بقمة المناخ وكلمة الرئيس السيسي: الآمال معقودة

لاقت المتابعة الإعلامية لقمة مؤتمر الأطراف «COP27»، المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، زخماً عالمياً غير مسبوق، فتصدّرت التغطية الإعلامية لتسلّم مصر رئاسة القمة والآمال المعقودة عليها، وكذلك كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى افتتاح المؤتمر، وسائل الإعلام العالمية، وتطبيقات التواصل الاجتماعى المختلفة، ونقلت وسائل الإعلام مقتطفات كاملة من كلمة الرئيس «السيسى» مع التركيز على الدعوة لإنهاء الأزمة الروسية - الأوكرانية، وكذلك الآمال المعقودة على أن تلك القمة ستخرج بآليات تساعد على المضى قدماً فى تنفيذ التعهدات والالتزامات السابقة بمكافحة التغير المناخى.

إعلام الأمريكتين

وسلطت الصحف الأمريكية واللاتينية الضوء على استضافة مصر «COP27»، ففى أمريكا تناولت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن وكالة «أسوشيتد برس»، كلمة الرئيس «السيسى» أمام قادة العالم فى افتتاح «مؤتمر المناخ»، وأبرزت تأكيد الرئيس على أن أنظار العالم تتّجه إلى شرم الشيخ، وأن الأمل معقود على أن تلك القمة ستخرج بآليات تساعد على المُضى قدماً فى تنفيذ التعهدات والالتزامات السابقة، لافتة إلى التساؤلات التى طرحها الرئيس فى هذا الصدد.

ونوهت الصحيفة بأن كلمة «السيسى» دعا فيها إلى إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية، وكذلك دعوته إلى اتفاق جديد بين الدول الغنية والفقيرة لإجراء تخفيضات أعمق فى الانبعاثات بمساعدة مالية والتخلص التدريجى من الفحم فى الدول الغنية بحلول عام 2030، وفى أماكن أخرى بحلول عام 2040، بالإضافة إلى دعوته الولايات المتحدة والصين -أكبر اقتصادين- إلى العمل معاً بشأن مواجهة تغير المناخ.

من جانبها، أوردت شبكة «CNN» تصريحات الرئيس «السيسى»، بعنوان «السيسى يدعو إلى وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا: اقتصاداتنا غير القوية تعانى»، ذكرت فيها أنه مستعد للعمل من أجل إنهائها، ومعرباً عن استعداده للعب دور فى هذا الشأن.

وحول متابعة القضايا المثارة خلال فعاليات المؤتمر، نوه موقع «المونيتور» الأمريكى بأن «الهيدروجين الأخضر» سيشكل مجرد نقطة واحدة من الكثير من النقاط المحورية فى مؤتمر الأمم المتحدة السنوى بشأن تغير المناخ.

«نيويورك تايمز» و«CNN» و«واشنطن بوست» تبرز دعوة مبادرة مصر لإنهاء الأزمة الروسية - الأوكرانية

وتناولت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، فى تقرير كتبته ليزا فريدمان، مبادرة جديدة للتخلص التدريجى من الفحم فى 25 دولة، تهدف إلى رؤية محطات الفحم فى الكثير من البلدان النامية مغلقة بحلول عام 2040، كما أبدت صحيفة «نيويورك تايمز» اهتمامها برصد الحضور من القادة ورؤساء الحكومات المعنيين بأزمة التغير المناخى. كما لفت التقرير إلى دعوة سامح شكرى، وزير الخارجية، دون تسمية أى دولة من دول العالم، إلى عدم ترك «التوترات السياسية» تقف فى طريق معالجة أزمة المناخ.

فيما أشارت وكالة الأنباء الكوبية «برنسا لاتينا»، من أمريكا اللاتينية، فى تقرير، إلى ختام الاجتماع رفيع المستوى من «قمة المناخ» (COP27) وسط دعوات عاجلة للعمل لمراجعة تغيّر المناخ ومطالب بتمويل الدول الفقيرة، خاصة الأفريقية. وذكرت ما دعا إليه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، من تقديم أموال بصورة عاجلة للدول الفقيرة للتعامل مع هذه المشكلة. وأشار إلى أن الهدف هو تنفيذ سياسات التكيّف والتخفيف، وكذلك التعويض عن الخسائر والأضرار التى لحقت بالدول بموارد أقل.

الإعلام الأوروبي

وعلى صعيد الإعلام الأوروبى، نشرت وكالة «فرانس برس AFP» تقريراً تضمن كلمة الرئيس «السيسى»، مضيف المؤتمر، وتأكيده أن الكوارث المناخية تتسارع وتيرتها وتزيد حدتها على نحو غير مسبوق يوماً بعد يوم. وأوضح التقرير أنه ينبغى أن تنخفض انبعاثات «الغازات الدفيئة» بنسبة 45% بحلول عام 2030 لتكون هناك فرصة لتحقيق أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ المبرم عام 2015 طموحاً، ويقضى بحصر الاحترار بـ1٫5 درجة مئوية مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية.

فيما أشار موقع «Kleine Zeitung» إلى دعوة الرئيس «السيسى»، إلى إنهاء الحرب مع أوكرانيا، كما نشر موقع مجلة «Telepolis» أن أياً ما كانت النتائج التى ستُحرزها قمة «COP27» فهى بالتأكيد أفضل من لا شىء.

وفى إيطاليا، نشر موقع صحيفة «Il Sole 24 Ore» الإيطالية، مقالاً خبرياً، أبرز مشاركة جورجيا ميلونى، رئيسة وزراء إيطاليا الجديدة، فى مؤتمر شرم الشيخ، وسلط الضوء على ترحيب الرئيس «السيسى» بها ومصافحتها. كما نشر موقع صحيفة «Il Tempo» تقريراً تصدّر فيه أيضاً مصافحة «ميلونى» والرئيس «السيسى».

وفى النمسا، نشر موقع «fm4.orf»، التابع لإذاعة orf النمساوية، تقريراً أشار إلى اجتماع عشرات الآلاف من ممثلى نحو 200 دولة لمناقشة مكافحة أزمة المناخ فى شرم الشيخ، وتحول المدينة من منتجع شهير لقضاء العطلات، إلى مركز لمؤتمر المناخ، مزود بالحافلات والسيارات الإلكترونية.

الإعلام الآسيوي والأسترالي

وفى روسيا، أبرزت وكالة «سبوتينك» فى تقرير خبرى كلمة الرئيس «السيسى» خلال كلمة افتتاح الشق الرئاسى من مؤتمر المناخ، وركّزت على إعلان الرئيس استعداده للعمل على وقف الحرب فى أوكرانيا.

وفى الصين، أوردت وكالة «شينخوا» تقريراً شمل تأكيد «السيسى» أن ما يحتاجه العالم لتجاوز أزمة المناخ الراهنة يتجاوز مجرد الشعارات والكلمات، وما تنتظره الشعوب اليوم هو التنفيذ السريع والفعال والعادل، ودعوة «السيسى» إلى الدول المتقدمة للقيام بخطوات جادة إضافية للوفاء بالتعهدات التى أخذتها على نفسها فى تمويل المناخ ودعم جهود التكيف والتعامل مع قضية الخسائر والأضرار الناجمة عن تغيّر المناخ فى الدول النامية والأقل نمواً على نحو يضمن صياغة مسارات عملية لتحقيق الانتقال المتوازن نحو الاقتصاد الأخضر.

وفى أستراليا، أبرزت صحيفتا «CanberraTimes» و«The West Australian» دعم أستراليا للشحن الأخضر فى «COP27».

أما موقع «Scoop» الإخبارى فقد أورد تقريراً بعنوان «دعاة ركوب الدراجات يدعون للعمل المناخى فى COP27». وفى اليابان، أوردت صحيفة «Japan Forward» تقريراً عن مساهمة «طوكيو» فى إعادة تشغيل محطاتها النووية فى «COP27» ليكون استئناف توليد الطاقة النووية الطريقة الأكثر فاعلية لكسر الجمود وبما يثبت للعالم فى «COP27» أن اليابان ملتزمة بإزالة الكربون.