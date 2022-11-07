الإعلام الأوروبي يحتفي بقمة المناخ.. «ممثلو 200 دولة يجتمعون في مصر لإنقاذ العالم»

سلط الإعلام الأوروبي الضوء على مؤتمر المناخ، مبرزا فعاليات القمة وكلمات زعماء ورؤساء وقادة الدول، وذلك في الصحف الفرنسية والألمانية والبريطانية، بحسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات بالقاهرة.

اهتمام الصحافة الفرنسية

في فرنسا، أبرزت كل من صحف «لافيجارو» و«لوموند» و«لا ترابيون» و«20 دقيقة» فعاليات وكلمات القمة، وأشارت إلى تأكيد الممثل الخاص للرئاسة المصرية في COP 27، وائل أبو المجد، أنه اتفق على ضرورة إيجاد سبيل لحل أزمات المناخ وأن الصعوبة دائما تكمن في التفاصيل.

تناول الصحافة الألمانية

وفي ألمانيا، أشارت الوزارة الاتحادية للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية وحماية المستهلك إلى تفاوض ممثلي 200 حكومة من مختلف الدول من أجل احتواء أزمة المناخ التي تعد أولوية للحكومة الفيدرالية في ألمانيا.

وحذرت أنالينا بربوك، وزير الخارجية الألمانية، من أن البشرية تتجه نحو الهاوية مع تشديدها على ضرورة الانتقال السريع إلى مصادر الطاقة المتجددة.

ضرورة التحكم في الساسة والحكومات

ولفت روبرت هابيك، وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ، إلى إنه سيتم الحكم على الساسة والحكومات من خلال قدرتها على إبقاء هذه الأزمة تحت السيطرة.

فيما نشر موقع Kreiszeitung في أول أيام القمة تقريرا بعنوان «استغاثة كوكبنا تنطلق مع بداية فعاليات مؤتمر «COP 27» وشددت على أن النشطاء في مجال البيئة يستنكرون ارتفاع درجات الحرارة آخر 8 سنوات.

أما إذاعة دويتش لاند فانك، أوضحت أن قمة المناخ تنطلق في مصر في ظل ظروف صعبة وسط مطالبات الدول النامية بالتعويض عن الأضرار التي وقعت عليها من الدول الغنية

موقع التليفزيون السويسري يحتفي بمؤتمر المناخ

وفي سويسرا، نشر الموقع الرسمى للتلفزيون العمومي السويسري الناطق بالألمانية (SRF)، تقريراً في 6/11، تحت عنوان: «مؤتمر المناخ العالمي في مصر هذه هي حالة مناخ العالم»، تناول نقاط عدة بينها تأثر ما يصل إلى 19.3 مليون شخص بانعدام الأمن أو عدم كفاية الوصول إلى الغذاء.

تعليق الصحافة اليونانية

وأورد موقع صحيفة Zougla اليونانية تقريرا تحت عنوان: «مبادرة قبرص لمعالجة تغير المناخ» أوضح فيه مشاركة رئيس جمهورية قبرص، أناستاسيادس، في افتتاح قمة المناخ بشرم الشيخ في ظل مبادرة شاركتها فيها قبرص من أجل تعزيز التنسيق والتعاون الإقليمي لبلدان شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، بهدف التعامل بشكل أكثر فعالية مع الآثار السلبية لأزمة المناخ. وللاستفادة من العلاقات الممتازة التي طورتها قبرص مع دول المنطقة، تهتم المبادرة من بين أمور أخرى بوضع خطة عمل إقليمية بمساهمة العلماء البارزين.