محللون عرب: العالم مطالب بتنفيذ دعوة السيسي لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

أكد محللون سياسيون وخبراء عرب أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن وقف الأزمة الروسية الأوكرانية، جاءت فى وقتها، وتعبر عن روح المسئولية تجاه شعوب المنطقة العربية والعالم، لا سيما فى ظل أزمات عديدة أخرى ترتبت على تلك الأزمة، من نقص غذاء وأزمات اقتصادية وأزمة نازحين.

من جانبه، قال الدكتور جاسم خلفان، المحلل السياسى الإماراتى، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن وقف الأزمة الروسية - الأوكرانية خلال أعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP27» بمدينة شرم الشيخ، جاءت فى وقتها، وتعبر عن روح المسئولية تجاه شعوب المنطقة العربية والعالم، مشيراً إلى أن محصلات مثل هذه الأزمات هى الدمار، وهذا ما جعل الرئيس الإماراتى محمد بن زايد، يستجيب سريعاً لهذه الدعوة الإنسانية، ولا بد أن يجمع قادة وزعماء العالم على هذه الدعوة، ويشرعوا فى تنفيذها، واتخاذ خطوات على الأرض من أجل إيجاد حلول لتلك الأزمة.

وأضاف «خلفان» لـ«الوطن»: «جميع دول العالم متأثرة بهذه الأزمة، فالإنسان أصبح أكثر شخص مستباح خلالها، ولا توجد دولة مهما كانت قدراتها لم تتأثر بما يحدث فى أوكرانيا، فارتفاع أسعار النفط والغاز أثر على كل المنتجات العالمية، ما جعل الجميع يعانى سواء كان غنياً أو فقيراً، وأرى أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى إنسانية فى المقام الأول وسياسية وأيضاً اقتصادية».

وتابع المحلل السياسى الإماراتى: «العالم يعانى أزمات عديدة، لا سيما التغير المناخى، ولكن من الضرورى إيجاد حلول لأزمة حالية هى الأزمة الأوكرانية التى تؤثر على البشر، والرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الإماراتى محمد بن زايد يدركان جيداً أن هناك أزمة إنسانية بالفعل يمر بها العالم بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا، لا سيما أن هناك مخاوف أن تستمر هذه الأزمة فى الشتاء الذى سيكون قارساً هذا العام على الكثير من دول العالم».

«شخمان»: صارت الخطر الأكبر بعد فيروس «كورونا»

فيما رأى المحلل السياسى الجزائرى، محفوظ شخمان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أراد توجيه رسالة فى حضور زعماء وقادة العالم والحكومات، خلال أعمال مؤتمر المناخ، بأن هذه الأزمة يجب أن تتوقف فى ظل التحديات التى يتعرض لها شعوب المنطقة والعالم بسبب تأثيرها على الاقتصاد والأمن الغذائى، موضحاً أن دعوة الرئيس السيسى تؤكد دور مصر نحو نشر السلام ووقف نزيف الدماء، فالعالم بشكل عام، والمنطقة بشكل خاص تعانى الآثار السلبية لهذه الأزمة التى بدأت من شهر فبراير الماضى.

وأضاف «شخمان» لـ«الوطن»: «الأزمة الأوكرانية صارت الخطر الأكبر بعد فيروس كورونا المستجد الذى ضرب العالم وحطم اقتصاديات كبرى، وأتمنى أن يستمع الجميع لهذه الدعوة المباركة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لوقف تلك الأزمة لتعود الحياة إلى طبيعتها فى كافة دول العالم، وهذا ما أشار له الرئيس السيسى فى كلمته التى من الضرورى أن يجتمع حولها زعماء وقادة العالم».

وقال المحلل السياسى الأردنى، الدكتور صالح الطراونة، إن انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP27» بمدينة شرم الشيخ فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، يؤكد أن المنطقة وبقيادة مصر أصبحت حالياً جزءاً من حل هذه الأزمة التى يعانى العالم بسببها حالياً، فدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى جاءت فى وقت صعب للغاية، ولا بد أن تصل هذه الرسالة إلى طرفى النزاع، لأن هذه الأزمة ورغم مرور قرابة العام عليها، فإنه لم يكن حتى اللحظة خاسر أو فائز، وإنما الشعوب هى التى تدفع الثمن بسبب أزمة الغذاء والطاقة، فالجميع يدعم ويؤيد هذه الدعوة المصرية، لوقف هذا الصراع المؤثر سلباً على العالم.

وأضاف «الطراونة» لـ«الوطن»: «الرئيس عبدالفتاح السيسى دائماً وأبداً ما يدعو فى كافة المحافل الدولية إلى وقف آلة الحرب والدمار، وحل القضايا النزاعية عبر الحلول الدبلوماسية والسياسية، فمصر تلعب فى الوقت الحالى دوراً محورياً فى منطقة الشرق الأوسط والعالم»، مشدداً على أهمية الاستجابة الدولية السريعة مع هذه الدعوة المصرية، والتى حملت هموم شعوب العالم أجمع، فالدولة المصرية داعية للسلام والاستقرار والسلم والأمن الدوليين، وذلك من روح المسئولية التى تأخذها على عاتقها إزاء شعوب المنطقة والعالم.