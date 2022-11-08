الممكن والمأمول في COP27.. عدد خاص للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

أصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عدده الشهري، الذي تحدث عن استضافة مصر للمرة الأولى لقمة المناخ المقامة في شرم الشيخ من 6 نوفمبر حتى 18 من الشهر نفسه.

ظروف غير مسبوقة

وذكر الدكتور جمال عبد الجود، عضو الهيئة الاستشارية للمركز ومدير برنامج السياسات العامة، أن المؤتمر يأتي في ظروف وتحديات غير مسبوقة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية المؤثرة على مختلف دول العالم، بالإضافة إلى جائحة كورونا في ظل تحدي الطاقة والتمويل والإرادة في تفعيل الاقتصاد الأخضر.

كيف تغير القوى قضايا المناخ

ويشارك في الإصدار مجموعة من الخبراء والكتاب منهم الدكتور محمد كمال الذي كتب مقالا بعنوان «تداعيات تنافس القوى الكبرى على قضايا المناخ»، والدكتور عمر الحسيني الذي كتب عن الآثار المتفاقمة لتغير المناخ على كوكب الأرض، وكتبت الدكتورة إيمان رجب عن الأبعاد الأمنية لقضية تغير المناخ وانتشار الإرهاب، وكتب أيضا الباحث مجدي صبحي عن كيفية تضاعف تغير المناخ للأزمة الاقتصادية في العالم.

الإصدار يتطرق إلى الذكاء الاصطناعي

وتطرق الإصدار للحديث عن الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ من خلال الفرص والقيود للدكتورة رغدة البهي، فيما كتبت الدكتورة نهى بكر عن مرتكزات الموقف المصري إزاء مواجهة تغير المناخ.