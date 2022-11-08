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وقفة للمجتمع المدني بمؤتمر المناخ COP27 للمطالبة بإنقاذ الكوكب

كتب:

أسماء زايد
05:42 م | الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
نشطاء المناخ خلال الوقفة

نشطاء المناخ خلال الوقفة

نظمت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، المشاركة في مؤتمر أطراف اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ «27- COP» بشرم الشيخ، وقفة أمام المنطقة الخضراء، للمطالبة بسرعة التحرك لإنقاذ الكوكب، ووقف الانبعاثات الكربونية، ومختلف غازات الاحتباس الحراري، للوصول لهدف ألا تزيد درجه الحرارة على واحد ونصف درجة، مقارنة بما قبل الثورة الصناعية، وضرورة حساب الخسائر والأضرار التي تدفع ثمنها الدول النامية.

ورفعت الوقفة، عددًا من الشعارات منها «من يدفع ثمن الخسائر.. العداله المناخية.. تحركوا الآن.. لا مزيد من الوعود الزائفة.. أوقفوا حرق المستقبل».

مواجهة التغيرات المناخية

واهتم المشاركون بأفريقيا وهي القارة الأكثر هشاشة وتأثرا فى مواجهة التغيرات المناخية، ورفعوا شعارات داعمة للقارة السمراء، منها «ادعموا تمويل القارة الأفريقية في مواجهة تغيرات المناخ.. كفى تدميرا لثروات أفريقيا.. ادعموا أفريقيا لمواجهه تغير المناخ».

وتأتي هذه الوقفة، فى إطار المشاركة الفعالة والقوية من المجتمع المدني المصري في القمة، من خلال الندوات والمبادرات والأحداث الجانبية والمعارض بالمنطقتين الخضراء والزرقاء.

وتشهد المنطقه الزرقاء المنطقة الرسمية للقمة، أكثر من 75 حدثا جانبيا، تتناول مختلف القضايا المطروحة عبر القمة وذات الأولوية محليا وإقليميًا وعالميا، وتشهد المنطقة الخضراء عشرات الفعاليات اليومية طوال أيام المؤتمر.

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