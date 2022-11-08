مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلانها على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسيوط، وجرى التحفظ على الجثة بمستشفى الإيمان تحت تصرف النيابة.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من مصنع أسمنت بالطريق الصحراوي الغربي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وتبين صحة البلاغ وانقلاب سيارة ملاكي وأسفر الحادث عن وفاة «س.ب» 36 عاما، وإصابة «أ.ع.م» 51 عاما، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الإيمان تحت تصرف النيابة، ونقل المصاب لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات، ورفعت آثار الحادث.