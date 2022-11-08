سياسيون: علاء عبدالفتاح محرض على الإرهاب.. وأسرته تحاول الاستقواء بالخارج

أدان نواب وسياسيون، الادعاءات التي حاولت سناء سيف شقيقة السجين علاء عبدالفتاح، تصديرها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته على هامش قمة المناخ، اليوم، مؤكدين أن أسرة علاء عبد الفتاح، تسعى إلى الاستعانة بدول الخارج، من أجل الضغط على الحكومة في مصر، ما يعد تدخلًا غير مقبول في الشأن المصري، ولن يتم السماح به بأي حال من الأحوال.

وهاجم النائب عمرو دوريش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي طرح وجهة نظره في المؤتمر الصحفي، الذي عقدته شقيقة علاء عبالفتاح، قبل الهجوم عليه، ومنعه من مواصلة حديثه، الادعاءات التي روجت لها سناء عبد الفتاح خلال المؤتمر، حول قضية شقيقها والذي يقضي حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وقال درويش، إن أسرة علاء عبد الفتاح تسعى إلى الاستعانة بدول الخارج من أجل الضغط على الحكومة في مصر، ما يعد تدخلًا غير مقبول في الشأن المصري ولن يتم السماح به بأي حال من الأحوال.

وذكر دوريش، أن علاء عبد الفتاح ليس متهمًا بقضايا سياسية، لكن يواجه تهمًا جنائية يعاقب عليها القانون المصري، وليس كما يتم الترويج من جانب أسرته.

ودخل النائب في مشادة أيضًا مع أنييس كالامار، أمين منظمة العفو الدولية، والتي كانت تشارك سناء عبد الفتاح في المؤتمر، وتدخل أمن الأمم المتحدة وطلب من النائب مغادرة القاعة التي يقام فيها المؤتمر.وأضاف درويش تعقيبا على الواقعة قائلا: عرضنا وجهة نظري بكل موضوعية وبهدوء، لكن الذين يتشدقون بالحريات لا يقبلون الرأي الاخر.وقال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسي، أن عمرو درويش ، نائب مصري شجاع الذي واجه السب والقذف التي وجهته ثناء سيف للشعب المصري.واضاف، نجاتي : ما فعلته ثناء سيف هو امتداد لاقوال وأفعال اخيها المجرم المحكوم عليه بحكم جنائي علاء عبد الفتاح.وتابع: أن مداخلة النائب عمرو درويش كشفت ازدواج المعايير الحقوقية والغربية. لحرية التعبير .وقال النائب احمد رمزي، عضو مجلس النواب، إن ما قام به النائب عمرو درويش عن التنسيقية يدعو للفخر.واضاف رمزي، أن رد درويش قوي علي مرتزقة الأوطان، مصر لا يستقوي عليها أحد.. علاء عبد الفتاح محرض علي قتل أهالينا من الجيش والشرطة، وداعم لكل ما هو إرهاب.وأكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أنأسرة علاء عبد الفتاح تسعى إلى الاستعانة بدول الخارج من أجل الضغط على الحكومة في مصر، مما يعد تدخلًا غير مقبول في الشأن المصري ولن يتم السماح به بأي حال من الأحوال.واضاف الشهابي، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن محاولة الاستقواء بالخارج هي افعال لا يقوم بها الخونة اعداء الوطن، وهو ما حدث ورأيناه اليومفيما قال علاء عصام، عضو مجلس النواب، إن النائب عمرو درويش قال الحقيقة فيما مواجهة تجار الاوطان والعملاء عن صمتهم ويعبروا عن ندمهم لاخذهم الجنسية المصريه مثل سناء سيف وتقول نصا في مؤتمر المناخ "الجنسيه المصريه تجعل صاحبها بدون قيمه"فهذا هو العار بعينه ووصف عضو مجلس النواب، سناء سيف، بأنها عميلة هي وشقيقيها، حيث ان علاء عبدالفتاح هو سجين جنائي لايستحق عفو رئاسي.