رئيس وزراء بريطانيا يكشف أهمية مواصلة الجهود لدعم المناخ

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إنه من من المهم أن تواصل بلاده القيادة التي أظهرتها فيما يتعلق بالتغير المناخي، لافتا إلى أن يجب مواصلة جهود جلاسكو COP27.

تأثير التحرك الروسي

وأضاف رئيس وزراء بريطانيا بحسب قناة «سكاي نيوز» عربية: «التحرك الروسي في أوكرانيا يظهر أهمية تحسين أمن الطاقة».

قمة المناخ في مصر حاليا

واستضافت بريطانيا عام 2021 قمة المناخ 26 فيما تستضيف جمهورية مصر العربية في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 نوفمبر حتى 18 من نفس الشهر قمة المناخ كوب 27 وسط حضور قادة العالم