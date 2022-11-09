أسعار الدواجن في السويس اليوم الأربعاء.. «الفراخ» البيضاء بـ38 جنيها للكيلو

أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة السويس، الأسعار الاسترشادية للدواجن ومنتجاتها «بانيه وأوراك وصدرور»، في سوق الأنصاري أكبر أسواق المحافظة.

وقال الحاج محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بمحافظة السويس، إنه يتم الإعلان عن الأسعار الاستراشادية الخاصة بالبروتينات، سواء الأسماك أو اللحوم أو الدواجن بشكل يومي؛ لمواجهة جشع التجار، مشيرًا إلى أن متوسط الأسعار الاسترشادية للدواجن ومنتجاتها في السويس، جاءت على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في السويس

الفراخ البلدي «صاحي» تتراوح أسعارها بين 48 إلى 52 جنيهًا للكيلو.

الفراخ البيضاء «صاحي» تتراوح أسعارها بين 38 إلى 42 جنيهًا للكيلو.

فراخ ببلدي فريش تتراوح أسعارها بين 65 إلى 67 جنيهًا للكيلو.

فراخ أبيض فريش تتراوح أسعارها بين 48 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

الفراخ المجمدة تتراوح أسعارها بين 60 إلى 65 جنيهًا للكيلو.

الفراخ البانيه تتراوح أسعارها بين من 90 إلى 100جنيه للكيلو.

كرتونة البيض الأحمر تتراوح أسعارها بين 75 إلى 78 جنيهًا للكيلو.

كرتونة البيض البلدي تتراوح أسعارها بين 75 إلى 78 جنيهًا للكيلو.

كرتونة البيض الأبيض تتراوح أسعارها بين 75 إلى 76 جنيهًا للكيلو.