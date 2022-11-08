تحالف الأحزاب المصرية: علاء عبدالفتاح متهم في قضايا جنائية

قال المهندس تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب إرادة جيل، إن علاء عبدالفتاح متورط في قضية جنائية وليست سياسية، ما يوحي ببعد مسألة حقوق الإنسان عن عقوبته.

توقيع أقصى عقوبة على المتسببين في الإرهاب

وأضاف تيسير مطر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «نحن كتحالف أحزاب نطالب بصفة دائمة بتوقيع أقصى عقوبة على من تسولت له نفسه برفع السلاح في وجه الدولة وتسبب في زعر وإرهاب المواطنين وتهديد حياتهم».

وعن المؤتمر الذي نظمته سناء سيف شقيقة علاء عبدالفتاح بمدينة شرم الشيخ بحضور عدد من المنظمات الحقوقية الأجنبية، وطالبت فيه بالإفراج عن شقيقها بحجة أنه يحمل جنسية أجنبية، قال أمين تحالف الأحزاب المصرية: «علاء عبدالفتاح لم يكمل إجراءات حصوله على الجنسية الأجنبية وجرت محاكمته بصفته مواطن مصري ووفقا للقانون الجنائي المصري».

مشكلة المناخ خير دليل على أن مصر تشهد أزهى عصور الديمقراطية

وعن مباشر الحقوق السياسية داخل مصر، قال أمين عام تحالف الأحزاب المصرية: «تنظيم سناء سيف لهذا المؤتمر بهذا التوقيت وخروجها عن المشكلة الأساسية التي حضر من أجلها رؤساء دول العالم وهي مشكلة المناخ خير دليل على أن مصر تشهد أزهى عصور الديمقراطية».

واختتم أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، حديثه، معربا عن استيائه تجاه المنظمات الحقوقية التي شاركت سناء سيف في ندوتها، قائلا: «لماذا لا تتحدث تلك المنظمات عن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش الآدمي الإنساني».