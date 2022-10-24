تحالف الأحزاب المصرية يثمن قرار السيسي بالعفو عن زياد العليمي: مناخ ديمقراطي

ثمن تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبًا سياسيًا، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن زياد العليمي، كما وجه الشكر أيضًا للرئيس للاستجابة السريعة وتفعيل دور لجنة العفو.

رئيس حزب السادات الديمقراطي: شكرا لـ تنسيقية شباب الأحزاب ولجنة العفو الرئاسي

وقال النائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة الخارجية بالشيوخ عضو المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية: «نتوجه بالشكر للأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب لما يقدمونه من طلبات بشأن العفو عن المحتجزين، وأيضا نتوجه بالشكر للجنة العفو الرئاسي على دورها المشهود والواضح للجميع».

رئيس حزب الريادة: رأينا فرحة المفرج عنهم بالعودة إلى ذويهم

فيما أكّد كمال حسنين رئيس حزب الريادة عضو المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، أنَّ قرار العفو الرئاسي عن زياد العليمي يؤكّد وجود الحريات وأن الرأي والرأي الأخر هما الأساس في أي حوار، مضيفًا «رأينا بوضوح تام فرحة المفرج عنهم بالعودة إلى ذويهم وإلى أعمالهم».

واختتم تحالف الأحزاب المصرية بيانه قائلًا: «قرارات العفو الرئاسي تؤكّد أنَّ الدولة المصرية تتسم بمناخ ديمقراطي، وأنَّ القيادة السياسية تدعم بشكل واضح حقوق الإنسان، موجها التهنئة لزياد العليمي بمناسبة قرار العفو الرئاسي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدَر القرار الجمهوري 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي.