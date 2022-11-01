نشأت الديهي: حدوث تحالف بين الأحزاب لتشكيل حكومة ائتلافية إسرائيلية وارد

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إسرائيل تشهد الآن انتخابات للمرة الخامسة خلال 4 أعوام، مشيرًا إلى أن المتنافسون في الانتخابات الإسرائيلية، هما رئيس الوزراء الحالي يائير لبيد، وبنيامين نتنياهو، الذي يعتبر أطول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل، وذلك خلال تقديمه برنامجه «بالورقة والقلم»، على شاشة «TeN».

التحالف العربي في الانتخابات الإسرائيلية متشرزم

وأضاف «الديهي»، أن نتنياهو تحدث بأنه سيلغي اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان حال نجاحه، ومن الضروري أن يحصل على 61 مقعدًا لتشكيل الحكومة، وهذا الأمر صعب، ومن الممكن أن يحدث تحالف ما بين الأحزاب لتشكيل حكومة ائتلافية، كما أن التحالف العربي في الانتخابات الإسرائيلية متشرزم، ورؤساء الأحزاب العربية في إسرائيل تحدثوا بأنهم في صراع للفوز بعدة مقاعدة في الانتخابات المقبلة في الكنيست.

نسبة العرب المشاركين في الانتخابات ضئيلة

أوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن نسبة العرب المشاركين في الانتخابات ضئيلة، بسبب عدم مبالاة الناخب العربي في هذه الجولة من الانتخابات، فضلًا عن أن هناك تمدد في اليمين الإسرائيلي، وربما نشهد قرارًا إسرائيليًا بضم الضفة الغربية لإسرائيل الفترة المقبلة.