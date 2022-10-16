«تحالف الأحزاب المصرية»: وضعنا خطة شاملة تحدد محاور المؤتمر الاقتصادي

قال تيسير مطر، رئيس حزب الجيل، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن دعوة الرئيس السيسي لعقد وتنفيذ المؤتمر الاقتصادي تتطلب تتطلب تكاتف الجميع وتعزيز الصناعة المحلية للحد من الواردات التي تستنزف العملة الصعبة، وأعدّ كل حزب من تحالف الأحزاب المصرية رؤية معينة تجاه الصناعة المحلية بالتزامن مع دعوة الرئيس لعقد المؤتمر الاقتصادي.

الأحزاب وضعت خطة شاملة

وأضاف أمين عام تحالف الأحزاب المصرية في تصريحات لـ«الوطن» أن أحزاب التحالف وضعت خطة شاملة لتحديد أهم المعوقات التي تقف في وجه الصناعة المحلية من خلال التجول بالشارع والاستماع إلى التجار وأصحاب الحرف ومعرفة مشكلاتهم التي تعيق تجارتهم ووضع حلول لها وتقديمها خلال المؤتمر الاقتصادي.

وأكد أن المؤتمر الاقتصادي من المتوقع أن يخرج بنتائج إيجابية تعزز من الصناعة الوطنية، وذلك من خلال بحث كافة سبل ووسائل ترسيخها ورفع قدرتها التنافسية بين الصناعات العالمية بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري.

موعد المؤتمر الاقتصادي

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أنه من المقرر أن ينعقد المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس السيسي في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، مؤكدا أن المؤتمر سيشمل حوافز لقطاع الصناعة والتصدير.

ورحب مجلس أمناء الحوار الوطني بتزامن المؤتمر الاقتصادي مع الجلسات المقرر انطلاقها خلال هذا الشهر الجاري، وأكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني على وجود علاقة تكاملية بين المؤتمر الاقتصادي والمحور الاقتصادي في الحوار الوطني.

ومن المقرر أن يتم دراسة مخرجات المؤتمر الاقتصادي ضمن مقترحات أعضاء المحور الاقتصادي في الحوار الوطني ، خلال الجلسات النقاشية القادمة.