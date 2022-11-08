«التنسيقية» تنظم جلسة نقاشية حول محاور الحوار الوطني في مطروح

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية بمحافظة مطروح، حول الحوار الوطني، وأهم القضايا المطروحة على مائدته.

وتناولت الجلسة التي دعا لها النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشاركه فيها النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، عددا من الموضوعات المهمة، التي تهم المواطنين، مثل الصحة والتعليم، وكذلك تطرقت الجلسة لأهمية الدور الرقابي للدولة وأهميته في ضبط الأسعار، علاوة على أهمية الانتهاء من قانون المحليات.

أشاد الحضور بأهمية الدور، الذي تلعبه التنسيقية وضرورة تواجدها في كل المحافظات.

وأكد النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مجلس أمناء الحوار ومقرري اللجان يعملون بكامل طاقتهم بالتعاون مع الأمانة الفنية لتلقي جميع المقترحات وتفنيدها تمهيدا لعرضها في جلسات الحوار الوطني، وأن ما جرى طرحه خلال الجلسة النقاشية ستجري صياغته لرفعه للأمانة الفنية للحوار الوطني.

وأشار تركي، إلى ضرورة استمرار حالة الحوار؛ إذ أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حالة حوار مستمر مع المجتمع بأكمله من كل القطاعات، فضلا عن إعلانها إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيجري طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كل الاتجاهات.