قناة الحياة تنشر جلسة نقاشية لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين (فيديو)
كتب:
محمد متولي
07:28 م | الإثنين 07 نوفمبر 2022
لوجو فضائية الحياة
نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة» عبر «فيس بوك» جلسة نقاشية لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال عقد لقاءات تعريفية بأهمية الحوار الوطني مع المواطنين.
أحد أعضاء التنسيقية: نعرف الأهالي أهمية الحوار الوطني
وقال أحد أعضاء التنسيقية من حضور الجلسة النقاشية: «النهادره كأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية بدأنا نعمل لقاءات مع الأهالي لتعريفهم بالحوار الوطني وأهميته والمحاور اللي بيدور حواليها من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية».