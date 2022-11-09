زوج «عروسة الإسكندرية»: خسرت شريكة عمري داخل غرفة العمليات للولادة

بعد انتظار عام من زواجها لتحمل مولودها بين يديها و تداعب بأناملها ملامحه توفيت رنا قاسم الفتاة العشرينية، وسط حالة من الفزع تصيب أهلها وزوجها، فبعد دخولها مبتسمة إلى غرفة الولادة منتظرين خروج شخصين لا يخرج سوى الطفل الرضيع وتنتقل والدته إلى العالم الآخر.

توفيت رنا قاسم، 22 عاما، الشهيرة إعلاميا بمسمى «عروسة الإسكندرية» كونها خريجة كلية أصول الدين بالإسكندرية، بعد عام من زواجها وأثناء عملية ولادتها بطفلها الأول بعد انتظار دام 9 أشهر لتحمل طفلها بين أحضانها ليفزع عليها أهلها وأصدقاؤها وتكسو الصدمة قلوبهم أثناء عملية ولادتها بأحد مستشفيات كفر الشيخ.

توفيت أثناء عملية الولادة

«كانت ونعم الزوجة الصالحة» هكذا قال محمد، زوج رنا قاسم، معبرا عن صدمته لوفاتها فكان ينتظر زوجته حاملة بين يديها طفلهما بعد انتظار دام طويلا في غرفة العمليات لحاجتها إلى أكياس دم نظرا لسوء حالتها أثناء عملية الولادة.

زوج رنا: خسرت شريكة عمري

«كنت مستني ابني ومراتي بس خسرت في لحظة شريكة عمري» هكذا أضاف محمد لـ«الوطن» بعد انتظاره مدة طويلة لزوجته وبحثه كثيرا في جميع مراكز محافظة كفر الشيخ عن أكياس دم مماثلة لفصيلتها ولكنه لم يجد بالإضافة إلى عدم وجود عناية مركزة مجهزة لاستقبال الحالات الخطيرة بالمستشفى.

الطفل حالته مستقرة

وتابع «محمد» أن الحالة الصحية للطفل مستقرة رغم تمنيه بمشاركة رنا زوجته تربية طفلهما ورؤيته يكبر في أحضان والديه دون فقدان أحد منهم ولكنه يتمنى من الله أنه يعوضه ويصبره على فقدان شريكة حياته.