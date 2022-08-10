تطورات حريق مستشفى كفر الشيخ.. نقل 12 حالة إلى عنايات 5 مستشفيات

نقلت سيارات الإسعاف، 12 حالة من المرضى الذين تم إخلائهم من داخل عناية الباطنة بمستشفى كفر الشيخ العام، عقب تعرضهعا لحريق مفاجئ، إلى عنايات 5 مستشفيات، بتوجيهات من اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

نقل المصابين لعدة مستشفيات

تحركت الإسعاف، بكل من: المحمودي حسن أحمد، والسيد فتوح النجار، وفتحية عبد الحي سليمان، وماهر رمضان جبر، وعبد الرازق أشرف عبد الرازق، ونشأت عبد الله عطية، وسعيدة محمد العوضي، ومصطفى محمد مصطفى، لعنايات مستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ.

وتم نقل بهية أبو اليزيد الشورى، والسيدة الدسوقي يونس، لعناية مستشفى سيدي غازي المركزي، ونقل إبراهيم محمد زكريا، لمستشفى دسوق العام، وفاطمة محمد أحمد إبراهيم، لمستشفى قلين المركزي، وتوفى محمد عباس محمد حمودة، وكان يعاني من تليف كبدي.

تفاصيل حريق مستشفى كفر الشيخ

كان حريق قد شب بعناية الباطنة بالدور الثاني بمستشفى كفر الشيخ العام، صباح اليوم الأربعاء، وتشير التحريات الأولية إلى أنه وقع نتيجة ماس كهربائي، وانتقل للمستشفى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ووجه بسرعة توجه سيارات الدفاع المدني للمستشفى وإخماد الحريق، ومتابعة الحالات التي كانت بعناية الباطنة وسرعة نقل 11 حالة، لعناية مركزة بالمستشفى العام، ونقل عدد منهم لمستشفيات أخرى.

محافظ كفر الشيخ يطمئن على المصابين

اطمأن محافظ كفر الشيخ على حالات المرضى بكل الاقسام، واستقرار الوضع بها، بحضور اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفرالشيخ، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد، والدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.