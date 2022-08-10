نقل 6 حالات إلى 3 مستشفيات جراء حريق «كفر الشيخ العام»

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، على جميع المرضى والذين تم نقلهم جراء نشوب حريق بغرفة عناية الباطنة بمستشفى كفر الشيخ العام، والذي تشير التحريات الأولية أنه نشب جراء ماس كهربائي.

إخماد الحريق

بينما تابع محافظ الإقليم، أعمال إخماد الحريق الذي شهدته عناية الباطنة بالدور الثاني للمستشفى، بسبب ماس كهربائي، بسيارات الدفاع المدني، بحضور اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد، والدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، ومدير الدفاع المدني، والعميد سامح العزب مدير المرور.

نقل 11 حالة

وتم نقل 11 حالة لعدد من المستشفيات، منهم نقل 5 حالات بعناية أخرى داخل المستشفى العام، ونقل 4 حالات لمستشفى العبور، وحالة لمستشفى سيدي سالم المركزي، وحالة لمستشفى سيدي غازي المركزي، كما تفقد المحافظ أقسام المستشفى للاطمئنان على المرضى بكافة الأدوار والأقسام وطمأنتهم أنه تم السيطرة على الحريق.

غرفة العمليات

جدير بالذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تابع من خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، وصول إشارة بنشوب حريق داخل إحدى العنايات بالمستشفى العام، فانتقل على الفور، للوقوف على آثار الحريق، ووجه سيارات الدفاع المدني بالتوجه بسرعة للموقع، وسيارات الإسعاف، وغلق الطرق المؤدية للمستشفى، لمنع التكدس هناك، وسرعة التعامل مع الحريق، ونقل المرضى.