«تموين السويس»: طرح لحوم في المجمعات الاستهلاكية بـ115 جنيها للكيلو

قال محمد رشاد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالسويس، إن المحافظة ليست بها أي مشكلات في السلع الأساسية، حيث استقبلت مديرية التموين قافلة من السلع المختلفة وتم طرحها في المجمعات الاستهلاكية.

استقبال قافلة سلع أساسية

وأضاف وكيل وزارة التموين بالسويس، لـ«الوطن»، أن القافلة التي استقبلتها المديرية تتضمن كميات من السلع الأساسية «الأرز والسكر والزيت والسمن»، وتم طرحها في 13 مجمعا استهلاكيا موزعة في مختلف أحياء المحافظة.

توفير كميات كبيرة من اللحوم

وتابع «رشاد»، تم طرح كميات من اللحوم السودانية بالمجمعات الاستهلاكية بالمحافظة، بسعر 115 جنيها للكيلو، فضلا عن توفير كميات من الأرز البلدي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبمتابعة وإشراف اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.