محافظ المنيا يتفقد منفذ بيع اللحوم السودانية بأسعار مخفضة

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم السبت، منفذ بيع اللحوم السودانية بأسعار مخفضة، تصل إلى 110 جنيهات للكيلوجرام الواحد، والمقام بميدان «عمر أفندي» وسط مدينة المنيا، وذلك ضمن المشروع القومي لمحاربة الغلاء، والذي يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وجمعية «مواطنون ضد الغلاء»، وضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، للتخفيف عن كاهل المواطنين من خلال عرض كافة المنتجات بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك

رافق محافظ المنيا، خلال الجولة، كل من اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، والدكتور محمد حلمي، رئيس المدينة، ومحمود العسقلاني، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك»، والجهات المعنية.

وقال المحافظ إن إقامة تلك المعارض تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في المعارض طوال العام ولمشاركة المواطنين في الأعياد والمناسبات، من خلال توفير كافة الاحتياجات بأسعار تنافسية مناسبة وضمن خطة المحافظة لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق.

إقامة منفذين بمركزي أبوقرقاص وبني مزار

ووجه محافظ المنيا، خلال الجولة، بسرعة إقامة منفذين لبيع اللحوم السودانية بمركزي أبوقرقاص في جنوب المحافظة وبني مزارفي الشمال، لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين، ولتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين وحرصاً من الأجهزة التنفيذية على توفير كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.