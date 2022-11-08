وكيل «تموين السويس»: طرح 65 طن أرز وسلع أساسية بالمجمعات الاستهلاكية

قال محمد رشاد وكيل وزارة التموين بمحافظة السويس، إنه جرى طرح 65 طن أرز ممتاز وكميات من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية بمحافظة السويس ضمن مبادرة رئيس الجمهورية برفع المعاناة عن المواطنين وتوفير السلع بالأسعار المخفضة.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة السويس لـ«الوطن»، أنه ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لرفع المعاناة عن شعب السويس وتوجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين ودعم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، جرى طرح 65 طن أرز قادم من الشرقية.

الأرز أبيض ممتاز كسر أقل من 5%

وتابع أنه جرى التنسيق مع وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية فايزة عبد الرحمن إّ جرى إرسال أرز أبيض بلدى من مضارب الجمال الكيس 10 كيلو بسعر 150 جنيها وسيتم التنسيق لجلب كمية أخرى لرفع كمية أخرى من الأرز البلدي الممتاز كسر أقل من 5%.

توزيع الكميات تحت إشراف التموين

وأكد «رشاد» أن الكميات التي تطرح تكون تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالسويس، لافتاً إلى توزيع الأرز البلدي بعدد من المناطق التي تغطي المحافظة بالكامل منها أمام التربية والتعليم بالسويس، بجوار المخبز البلدي بسوق التوفيقية، وأمام مركز خدمة المواطنين بقرية عامر، وميدان الحرفيين فيصل، ومنطقة السادات بجوار التأمينات والمعاشات بمساكن الغريب بالسويس وأمام مركز خدمة المواطنين خلف حي الأربعين بجوار مسجد الأربعين.