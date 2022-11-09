وزير الخارجية السعودي يشكر مصر على تنفيذها COP27: قمة تنفيذ وليس تعبير

قال السفير عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة العربية السعودية والمبعوث الخاص لقمة المناخ بشرم الشيخ «كوب 27»، إن هذه القمة محورية جدًا ومهمة جدًا، مقدمًا الشكر لمصر على ترتيب هذه القمة ووضع الاستعدادات لها.

قمة شرم الشيخ مهمة لأنها قمة تنفيذ

وأوضح الجبير، خلال لقاء مع مراسل برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» على هامش مشاركته في قمة المناخ «كوب 27» بشرم الشيخ، أن هذه القمة مهمة جدًا لأنها تنظر للتطبيق والتنفيذ وليس التعبير، معربًا عن أمله في استمرار تنفيذ مبادرات مختلفة عن البيئة للوصول للأهداف المرجوة فيما يتعلق بمسألة التغير المناخي.

وأشار إلى أن هناك مبادرات كثيرة بين المملكة العربية السعودية ومصر في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والربط الكهربي والبحار والمحميات، مؤكدًا استمرار التعاون في هذه الأمور نظرًا لاعتبارها من الأولويات للبلدين وأنها أصبحت من أولويات العلاقات الدولية في العالم.