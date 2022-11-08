مبعوث المناخ السعودي لـ«التاسعة»: القاهرة والرياض يلعبان دورا مهما لمواجهة التغير المناخي

قال عادل الجبير، وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي، ومبعوث المناخ في السعودية، إنه جرى عقد القمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، على هامش قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، وهي مبادرة مهمة وطموحة تهدف لزراعة 40 بليون شجرة، ونبات في منطقة الشرق الأوسط الكبرى، على مدى العقود المقبلة.

المساهمة في تخفيف الكربون

أضاف خلال لقاء ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن هذه المبادرة، تساهم في تخفيف الكربون، وتعزيز إنتاج الأكسجين، لتكون مساهمة المنطقة مساهمة فعالة وجادة، لتحسين المناخ على مستوى العالم.

ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية ومصر، يلعبان دورا هاما، إذ يوليان اهتماما بالغا للتعامل لمواجهة هذه التحديات، والواقع في الأفعال وليس الأقوال، وما قامت به السعودية ومصر واضح للعالم كله.

60 مبادرة للأمور البيئية والمناخية

وأوضح أن السعودية لديها أكثر من 60 مبادرة بالنسبة للداخل، تتعلق بأمور بيئية ومناخية، سواء بتحديد الأماكن محمية بمقدار 30% من أراضي السعودية، أو 20% من المناطق البحرية، وتحويل النفايات إلى طاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.