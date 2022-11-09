رئيس الصومال لـ«التاسعة»: نعاني من الجفاف للسنة الخامسة بسبب المناخ

قال حسن شيخ محمود، رئيس الصومال، إنه حضر قمة المناخ في شرم الشيخ، لتقديم التحديات التي تعاني منها بلاده، خاصة ذات العلاقة بالتغير المناخي والبيئي، لافتا إلى أن الصومال تتأثر بدرجات مرتفعة، وللسنة الخامسة تعاني من الجفاف.

خسرنا عدد كبير من المواشي

أضاف «محمود»، خلال لقاء ببرنامج «التاسعة»، على شاشة القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، «لقد خسرنا عدد كبير من المواشي والثروة الحيوانية، ولم نتمكن من زراعة الأراضي لمدة 4 سنوات تقريبا».

وتابع: «الأمن الغذائي خطير جدا، وهذا ناتج عن ندرة المياه والرطوبة العالية، وعلى آثارها، ولذلك أتينا هنا في شرم الشيخ، لعرض موقفنا، ولنستمع للتحديات التي تواجه الدول الأخرى، واستفادة الخبرة من هذا».

وعبر الدكتور الزيتوني ولد دادة، نائب مدير قسم تغير المناخ في منظمة الفاو، عن فخره لرئاسة مصر الدورة الـ27 لقمة المناخ.

مشكلة المناخ تضرب في كل العالم

وأضاف «ولد دادة»، خلال لقاء بالبرنامج ذاته، أن هذه القمة مهمة للدول العربية وأفريقيا والعالم بصفة عامة، لأن مشكلة المناخ تضرب كل المناطق، وتأثير المناخ سيزداد إذا لم يتم اتخاذ قرارات صارمة وسريعة وعالية.