للدورة الثالثة.. ماركو روبيو يفوز بمقعد «الشيوخ» في ولاية فلوريدا

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس» الأمريكي، بالإضافة إلى حكام 36 ولاية من أصل 50، وتنافس مرشحو الحزبين «الجمهوري» و«الديمقراطي» على 435 مقعدا في «النواب» و35 مقعدا في «مجلس الشيوخ».

وأشارت قناة «العربية» الإخبارية، إلى فوز السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، بمقعد مجلس «الشيوخ» في ولاية فلوريدا لدورة ثالثة، فيما قالت «رويترز» للأنباء، إن الجمهوري راند بول، فاز على منافسه الديمقراطي تشارلز بوكر بمقعد «مجلس الشيوخ» في كنتاكي.

حاكم ولاية نيفادا: إغلاق عدد من مراكز الاقتراع بسبب الطقس

وفي وقت سابق، قال استطلاع لوكالة «رويترز» للأنباء، إن الجمهوريين، فازوا بـ3 مقاعد في «الشيوخ» بأوكلاهوما وفلوريدا وألاباما.

وفي وقت سابق، أشار استطلاع لـ«رويترز»، إلى فوز الجمهوريين بمقاعد «مجلس الشيوخ» بولايات ساوث كارولينا وكنتاكي وإنديانا.

وقالت «العربية»، إن الجمهوريين حصلوا على 21 مقعدا مقابل 8 للديمقراطيين في «النواب».

وكان حاكم ولاية نيفادا، أعلن في وقت سابق، إغلاق عدد من مراكز الاقتراع بسبب الطقس، فيما انتقد الجمهوريون الخطوة، فيما أشارت «العربية»، إلى مطالبات بتمديد التصويت في أريزونا.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أغلقت السلطات الأمريكية، صناديق الاقتراع في نورث كارولينا وأوهايو وويست فيرجينيا وجورجيا وكنتاكي وفيرمونت وفيرجينيا وكارولينا الجنوبية.