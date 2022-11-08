استقرار الدولار قبل انطلاق انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

استقر مؤشر الدولار فوق 110 نقطة، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضه لجلستين متتاليتين، حيث تطلع المستثمرون إلى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي قد تؤثر على السياسة الاقتصادية المستقبلية.

رهانات على زيادة سعر الفائدة

وتنتظر الأسواق بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي قد تؤثر على حجم رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في ديسمبر.

وتستعد الأسواق لزيادة معتدلة بنسبة نصف نقطة مئوية في سعر الفائدة الشهر المقبل من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ولكن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الذي جاء أعلى من المتوقع يوم الخميس قد يغذي الرهانات على رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

توقعات بزيادة الدولار

وحافظ الدولار على مستوياته الأخيرة مقابل العملات الرئيسية الأخرى بما في ذلك اليورو والجنيه الاسترليني والأسترالي والنيوزيلندي، وفي غضون ذلك، واصلت العملة الأمريكية تداولها بشكل جانبي مقابل الين وسط مخاوف من تدخل آخر من السلطات اليابانية.

تاريخياً، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 112.33 بنهاية هذا الربع الأخير من 2022 «أكتوبر - ديسمبر»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 116.80 في غضون 12 شهرًا.

محلياً، سجل الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنوك القطاع الخاص، اليوم الثلاثاء، 24.35 جنيه سعراً للبيع، و24.37 جنيه في البنك المركزي المصري، واحتفظت بنوك الأهلي المصري، مصر والبركة بأقل سعر لبيع الدولار عند 24.30 جنيه.