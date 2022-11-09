ترامب لـ أنصاره: احتجوا على «تجاوزات» شهدتها انتخابات التجديد النصفي

دعا الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنصاره للاحتجاج على ما وصفه بـ«تجاوزات» شهدتها انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس»، حيث قال إن «انتهاكات كبيرة» حدثت في عملية الاقتراع، مضيفا: «احتجوا».

ترامب: عدم وجود بطاقات اقتراع في ديترويت

وأشار ترامب، إلى عدم وجود بطاقات اقتراع في ديترويت، ودعا سكان أريزونا، إلى عدم المغادرة حتى يصوتوا.

وأضاف لرئيس البلاد السابق، إن الديمقراطيين يحاولون سرقة الانتخابات بمعدات سيئة وتأخير.

وتساءل الرئيس الأمريكي السابق: هل يجري تزوير التصويت كما في عام 2020؟.

كما لقت ترامب إلى وجود كارثة تتعلق بنزاهة الانتخابات في مقاطعة ماريكوبا لبولاية أريزونا وديترويت وبنسلفانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأضاف الرئيس السابق، أن مقاطعة ماريكوبا في أريزونا، أعلنت أن 20% من آلات التصويت لا تحسب أصوات الناخبين، موضحا أن الخلل لا يسجَّل إلا في المناطق التي يسيطر عليها أنصار «الحزب الجمهوري».

وقررت 6 مقاطعات بولاية «جورجيا» الأمريكية، استمرار التصويت لوقت إضافي في انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس» في يوم الانتخابات الذي تشهده الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ولاية كولورادو، بدء عد أوراق الناخبين في مراكز الاقتراع.

إغلاق صناديق الاقتراع في ولايات الساحل الشرقي

وفي وقت سابق، أغلقت السلطات الأمريكية، صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس»، في مناطق من ولايتي إنديانا وكنتاكي، وأشارت قناة «العربية» الإخبارية، إلى إغلاق صناديق الاقتراع في ولايات الساحل الشرقي الأمريكي.

وستغلق مراكز الاقتراع في جورجيا وكارولينا الجنوبية وفيرمونت وفرجينيا وفلوريدا في الساعة المقبلة.

من جانبها، قالت استطلاعات رأي، إن التضحم يمثل القضية الأهم بالنسبة للناخبين الأمريكيين، موضحة ان 70% من الناخبين يعتبرون أن الديمقراطية الأمريكية مهددة.

نصف الناخبين يعتبرون: الوضع الاقتصادي أسوأ من وضعه قبل عامين

وأضافت استطلاعات رأي، ألأن 70% من الناخبين لا يرغبون بترشح رئيس البلاد الحالي جو بايدن لولاية رئاسية ثانية، موضحة أن نصف الناخبين الأميركيين اعتبروا أن الوضع الاقتصادي أسوأ من وضعه قبل عامين، وقالت استطلاعات رأي، إن 3 من أصل 10 ناخبين أمريكيين كان للتضخم أولوية في تصويتهم.

9 من أصل 10 ناخبين أمريكيين لا يعطون أهمية لملف السلاح

وأشارت استطلاعات رأي، إلى أن 9 من أصل 10 ناخبين أمريكيين لا يعطون أهمية لملف السلاح، مضيفة أن 9 من أصل 10 ناخبين أمريكيين لا يعتبرون الهجرة غير الشرعية ملفا مهما

وتابعت استطلاعات الرأي قائلة، إن مشاركة متساوية بين الجنسين في الانتخابات الأمريكية، موضحة أن 8 من أصل 10 ناخبين غير راضين عن أداء الاقتصاد البلاد.