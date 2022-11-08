انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.. 42 مليون أمريكي بدأوا التصويت

أظهرت استطلاعات الرأي في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس بين الديمقراطيين والجمهوريين، أن أكثر من 42 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم من خلال بطاقات الاقتراع بالبريد أو بالتوجه إلي مراكز التصويت المبكر بحسب ما ذكرته صحيفة «أوهايو كابيتال».

وتظهر أرقام التصويت المبكرة لهذا العام أن 43% من الأصوات المدلى بها من الديمقراطيين بينما 34% من الجمهوريين، أما نسبة 23% المتبقية فكانت من أشخاص ليس لديهم انتماء حزبي كبير، وفقاً لمشروع انتخابي من جامعة فلوريدا.

حجم التصويت المبكر

وأظهرت بيانات مشروع الانتخابات بالولايات المتحدة تراجع شعبية الرئيس الأمريكي، جو بايدن مما يقترب من أدنى مستوى وصل إليه خلال ولايته.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إنه بسبب حجم التصويت المبكر والبريد، قد يحتاج الأمريكيون إلى الانتظار أيامًا أو ربما حتى أسابيع حتى يتمكن العاملون في الانتخابات من فرز جميع الأصوات وإعلان الفائزين في الانتخابات.

إقال الديمقراطيين

وأوضحت جان بيير أن العديد من الولايات لا تبدأ في عد تلك الأصوات إلا بعد إغلاق صناديق الاقتراع ومن المهم للجميع أن يتحلى بالصبر أثناء فرز الأصوات، حيث إن الانتخابات الحديثة يتم الإدلاء بالمزيد والمزيد من الأصوات في التصويت المبكر عن طريق البريد.