قناة القاهرة الإخبارية: ترامب يعلن سيطرة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي

علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، لافتا إلى أن الجمهوريين يبلون جيدا في الانتخابات النصفية حتى اللحظة.

وأوضح ترامب خلال كلمته التي أذاعتها فضائية «القاهرة الإخبارية» أن هناك من يترقب خسارة الجمهوريين، لافتًا إلى أن هذا قد يكون مستبعدا، مشددًا على أن المنافسة في ولاية أوهايو كانت على أشدها.

ترامب ينتقد وسائل الإعلام

وانتقد ترامب وسائل الإعلام بسبب تشكيكها في قدرة الجمهوريين على الفوز بالانتخابات، مشيرًا إلى أن هناك 30 فوزا و3 خسائر للحزب الجمهوري.

واختتم ترامب «هناك عملية سباق محمومة واستمتعوا بمسائكم واستمتعوا بالموسيقى وأتمنى أن تمتعوا أنفسكم»، واصفًا أنصاره بأنهم يبحثون عن مستقبل أفضل للبلاد.

وتقدم فضائية «القاهرة الإخبارية» تغطية مباشرة للانتخابات الأمريكية عن طريق شبكة المراسلين الدوليين في الولايات المتحدة الأمريكية ومداخلات وتعليقات للخبراء المختصين في الشأن السياسي الأمريكي.