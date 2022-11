السيناتور الجمهوري سكوت يفوز بمقعد «الشيوخ» في كارولاينا الجنوبية.. والديمقراطي ولش بـ فيرمونت

أظهرت نتائج انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس» الأمريكي، وفوز السيناتور الجمهوري تيم سكوت بمقعد مجلس الشيوخ في ولاية كارولاينا الجنوبية، كما فاز السيناتور الجمهوري تيم سكوت بمقعد مجلس الشيوخ في ولاية كارولاينا الجنوبية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس» الأمريكي، بالإضافة إلى حكام 36 ولاية من أصل 50، وتنافس مرشحو الحزبين «الجمهوري» و«الديمقراطي» على 435 مقعدا في «النواب» و35 مقعدا في «مجلس الشيوخ».

وفي وقت سابق، توقعت شبكة «س إن إن» الإخبارية الأمريكية، فوز السناتور الجمهوري تيم سكوت بالمقعد.

وتقدمت المرشحة الديموقراطية في انتخابات مجلس الشيوخ بولاية نيوهامشير على منافسها الجمهوري، وبعد فرز نحو 20% من الأصوات، تقدم المرشح الديموقراطي لمجلس الشيوخ في جورجيا يتقدم على منافسه الجمهوري.

وفاز المرشح الديمقراطي بيتر ولش في انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت، فيما تقدمت المرشحة الديموقراطية لمنصب حاكم ولاية جورجيا تتقدم على منافسها الجمهوري، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أغلقت مراكز الاقتراع في كل من: «جورجيا-كارولينا الجنوبية-فيرمونت-فرجينيا-فلوريدا».

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه صوَّت لصالح رون ديسانتيس المنافس محتمل له في انتخابات «الحزب الجمهوري» لاختيار مرشح الحزب لانتخابات الرئاسية 2024، في انتخابات حاكم ولاية فلوريدا.

وشهدت ولاية مسيسيبي، تعطل مواقع حكومية لنحو 30 دقيقة، الثلاثاء، بعد دعوة قراصنة روس لاستهدافه موقع حكومي خاص بسكرتير الولاية، تزامنا مع انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس».

وقالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن المواقع المستهدفة، كانت تحتوي على معلومات مهمة للناخبين، الباحثين عن كيفية ومواقع التصويت.

وفي «شامبين» بـ«إلينوي»، قال مسؤولون في المقاطعة، إنهم شهدوا هجوما إلكترونيا استهدف جهات مسؤولة عن تنظيم انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس» في المقاطعة، وأشار المسؤولون، إلى أن الهجوم لن يؤثر على الإدلاء بالأصوات.

وأضال المسؤولون، أن الهجوم سيصعب الوصول إلى خدمات الموقع الإلكتروني الخاص بالانتخابات، المقدم لمعلومات تساعد الناخبين على الإدلاء بأصواتهم.

ووصف المسؤولون، الهجوم الإلكتروني بالبسيط الذي يؤدي لإبطاء عمل خدمات الويب أو يعطلها مؤقتًا، وتابع المسؤولون، أن الهجمات الالكترونية هي جهد استراتيجي ومنسق لتقويض وزعزعة استقرار عمليتنا الديمقراطية.

من جانبه، أشار استطلاع رأي للناخبين الأمريكيين، إلى أن 54% يرون أن «الحزب الجمهوري» أصبحت مواقفه متطرفة، مضيفا أن 16% منن الناخبين يؤيدون ترامب.

وأوضح استطلاع الرأي، أن نحو نصف الناخبين يرون أن التضخم هي أهم مشكلة بالبلاد، مضيفا أن 27% يرون أن الإجهاض هو المشكلة الأبرز الذي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، فيما أيد 6 من كل 10 ناخبين أن يكون الإجهاض قانونيًا و4 من كل 10 يعتبرونه غير قانوني

وأضاف استطلاع رأي، أن 7 من أصل 10 ناخبين أمريكيين، قالوا إنهم لا يريدون أن يترشح رئيس الإدارة الحالي جو بايدن في انتخابات الرئاسية المقبلة، كما اعتبر 7 من أصل 10 ناخبين أمريكيين أن الديمقراطية الأمريكية مهددة.

وأشار استطلاع رأي، إلى أن 5 من أصل 10 ناخبين أمريكيين يرون أن الوضع المالي لأسرهم أسوأ مما كان عليه قبل عامين

من جانبه، هدد شخص بسكين، موظفي مركز اقتراع في انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس» الأمريكي، وطالبهم بوقف التصويت، في إحدى ضواحي ميلووكي بولاية ويسكونسن، ما أدى إلى إغلاق أحد مراكز الانتخابات لفترة وجيزة، فيما أعلنت الشرطة الأمريكية في بيان، اعتقال الرجل البالغ من العمر «38 عاما».

Crime scene in West Bend WI nobody allowed in or out of the polling station (library). Apparently someone pulled a knife on a poll worker. #Election2022 #Wisconsin pic.twitter.com/dyEuQUOsEr