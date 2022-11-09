حسم 173 مقعدا بمجلس النواب الأمريكي لصالح الجمهوريين

أظهرت استطلاعات حسم الجمهوريين 173 مقعدا بـ«مجلس النواب» الأمريكي حتى الآن مقابل 126 للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس» الأمريكي، التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء.

وأشارت استطلاعات، إلى فوز الديمقراطيين بمقعدين إضافيين بـ«مجلس النواب» في كاليفورنيا، مضيفة أن الجمهوري تيد بود، فاز بمقعد «مجلس الشيوخ» في نورث كارولينا والديمقراطية شاتز بمقعد المجلس في هاواي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، توقعت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، فوز النائب الديمقراطية، إلهان عمر، في «مينيسوتا».