الانتخابات الأمريكية.. ترامب يظهر بقوة وبايدن يحشد أنصاره

أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بصوته في الانتخابات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، في أثناء التجديد النصفي في ولاية فلوريدا الأمريكية، وطالب ترامب الأمريكيين بالتصويت والخروج في الانتخابات التي تتم حاليا.

الانتخابات الأمريكية.. ترامب يعود بتصريحات لاذعة

وقال الرئيس الأمريكي السابق، في تصريحات نقلتها قناة العربية السعودية، إن المرشحين الجمهوريين رائعون، مطالبًا بإبقاء الضرائب منخفضة لكن هذا عكس رغبة المنتمين للحزب الديمقراطي.

وأشار ترامب إلى أنه يجب إغلاق الحدود من أجل مواجهة الجريمة، متابعا: «يوم الثلاثاء المقبل سيحمل أخبارا مثيرة، بلادنا فقدت موقعها ومكانتها».

مرشح جديد في الانتخابات الأمريكية

في الوقت ذاته أشار المرشح الجمهوري جي دي فانس في ولاية أوهايو الأمريكية إلى أن الجمهوريين سيحددون الخطط المقبلة بعد الفوز ونركز على جودة حياة الأمريكيين في الوقت الذي فتحت الأسهم الأمريكية جلساتها على ارتفاع مع بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي للانتخابات الأمريكية.

خلل في التصويت الإلكتروني في الانتخابات الأمريكية

وذكرت شبكة «إن بي سي» الأمريكية، أنّ هناك خللًا في التصويت الإلكتروني بالانتخابات الأمريكية بعدة مراكز اقتراع في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، في الوقت الذي حث فيه الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن أنصاره على ضرورة التصويت في انتخابات التجديد النصفي، وذكر عبر تغريدة له على موقع التغريدات القصيرة تويتر: «الديمقراطيون قادرون على صنع التغيير في انتخابات التجديد».

توقعات بتنحي بيلوسي مع إجراء الانتخابات الأمريكية

وبالتزامن مع إجراء الانتخابات الأمريكية ، ذكرت مراسلة قناة العربية السعودية أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي يتوقع أن تتنحى عن منصبها اليوم في ظل هجوم متتابع عليها من دونالد ترامب.

بروفة الانتخابات الأمريكية

وستكون انتخابات التجديد النصفي بروفة قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر إقامتها في عام 2024 والتي يطمح من خلالها الرئيس السابق ترامب في العودة مجددا إلى البيت الأبيض مرة أخرى بعد هزيمته أمام بايدن منذ 4 سنوات وسط استطلاعات رأي تشير إلى انخفاض نسبة شعبية بايدن في الوقت الحالي في ظل التضخم الحادث في الولايات المتحدة عقب الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على ضخ الطاقة مؤخرا.