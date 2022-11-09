ترامب: الجمهوريون يؤدون جيدا في الانتخابات النصفية

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الجمهوريين يؤدون جيدا في الانتخابات النصفية حتى اللحظة، مضيفا في كلمة من منزله في منتجع «مارالاجو» بولاية فلوريدا، بعد تقدم مبدئي للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجريس».

وكان دونالد ترامب، أعرب في وقت سابق، عن اعتقاده أن الجمهوريين سيحظون بليلة رائعة.

وانتقد ترامب، وسائل الإعلام التي شككت بقدرة «الحزب الجمهوري» على الفوز بالانتخابات، وقال الرئيس الأمريكي السابق، إن المنافسة في «ولاية أوهايو» كانت على أشدها.

ترامب: هناك من يترقب خسارة «الحزب الجمهوري»

وأشار ترامب، إلى أن الديمقراطيين يتفوقون في عدد من الولايات بفوارق جيدة، وأضاف رئيس الإدارة الأمريكية السابق، إلى وجود من يترقب خسارة «الحزب الجمهوري» وهذا قد يكون مستبعدا.

وفي وقت سابق، قال ترامب، إن انتخابات التجديد النصفي مهمة للغاية، متوقعا فوز «الحزب الجمهوري»، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.