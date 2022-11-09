المتهم بسرقة 500 جرام ذهب من سيدة بالهرم: «عرفنا بعض من الإنترنت»

لم تمر أيام قليلة على بلاغ إحدى السيدات بسرقة مشغولات ذهبية تقدر تبلغ 500 جرام بالإضافة إلى مبالغ مالية من شقتها في الهرم، حتى ضبطت الأجهزة الأمنية الجاني، معترفًا أمام جهات التحقيق بارتكابه الواقعة.

وخضع المتهم بالسرقة ويدعُى «كريم م ع»، 27 عامًا، إلى جلسة تحقيق واعترافات تفصيلية حول تلك الواقعة، قائلًا أنه تعرف على السيدة التي قام بسرقتها عن طريق أحد الألعاب الإلكترونية علي الانترنت، واتفقا سويا على اللقاء، وبالفعل التقوا بأحد المطاعم بمحافظة العريش، واتفقنا سويا على العمل.

وأضاف المتهم: «بعد مرور أيام قليلة من العمل لديها، علمت بأنها تمتلك مصوغات ذهبية بمبلغ مالي كبير، فخططت لسرقتها، ونجحت في سرقة مصوغات ذهبية تزن 500 جرام، وسبائك ذهبية، و340 ألف جنيه، وبعتها لمحل صاغة بأقل من تمنها في حلوان، ومكنتش عارف إن المباحث ممكن تكشفنا».

سرقة الذهب وبيعته

وبعد أن انهى المتهم الإدلاء بأقواله حول الواقعة، أمرت النيابة العامة بحبسه 4 على ذمة التحقيقات، على أن يراعى له التجديد في الموعد القانوني، كما طلب من رجال الشرطة استعجال التحريات حول هذه الواقعة. .

بلاغ بالواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم باكتشافها سرقة بعض المشغولات الذهبية الخاصة، عبارة عن 500 جرام ذهب وسبائك ذهبية، ومبلغ مالي 340 ألف جنيه من داخل الشقة سكنها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه سائق يعمل طرف المُبلغة، واستهدافه رجال المباحث، وتبين أنه صاحب شركة مستلزمات طبية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

الموقف القانوني

المحامي حمدي العربي، دفاع السيدة الشاكية، قال في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ المتهم الأول سيعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات مع المراقبة الشرطية، على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة، المنصوص عليها في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة، ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

وأوضح «العربي»، أن المتهم الثاني وهو صاحب محل الصاغة، سيعاقب بناء على تهمة إخفاء أشياء مسروقة، مع العلم أن الأشياء المسروقة متحصلة من واقعة سرقة، ولسوء نيته، وعقوبتها تصل للسجن ثلاث سنوات.