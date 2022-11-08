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«الداخلية»: ضبط 3200 قضية سرقة تيار كهربائى فى يوم واحد

كتب:

 محمد بركات ومريم جاد
11:51 ص | الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، نستعرضها في النحو التالي:

حملات أمنية 

- ضبطت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات 2032 قضية متنوعة، من خلال شن عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية، التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

- ضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، 3291 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وأكدت الوزارة في بيانها، منذ قليل، أنه جارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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بقلم  محمد بركات ومريم جاد