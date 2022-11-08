اعترافات لص سرقة المساكن في مدينة بدر: «مش أول مرة أعملها»

أدلى المتهم بسرقة إحدى الشقق السكنية ملك ربة منزل بأسلوب «كسر الباب» بآلة حادة بدائرة قسم شرطة بدر، أمام جهات التحقيق بنيابة القاهرة الجديدة، باعترفاته تفصيلية عن الواقعة، مؤكدًا أنها لم تكن المرة الأولى بل هناك وقائع مماثلة، وأنه نشاطه يقتصر على إجرامه لسرقة المنازل بدائرة القسم.

3 قرارات من جهات التحقيق

وبعد انتهاء المتهم من الإدلاء أقوال تفصيلية، أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه، وطلبت ضباط المباحث استعجال التحريات حول الواقعة وملابساتها.

بلاغ بالواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما ورد لقسم شرطة بدر بالقاهرة، بلاغًا من إحدى السيدات، ومقيمة بدائرة القسم، بقيام الأهالي بضبط أحد الأشخاص حال سرقته الشقة محل سكنها، وبالانتقال والفحص أمكن ضبط الشخص المشار إليه وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية، له معلومات جنائية، وبحوزته «أجنة» حديدية.

بمناقشة المُبلغة قررت بأنها عقب عودتها للشقة سكنها شاهدته حال شروعه في كسر باب الشقة باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته بقصد سرقتها، إلا أنها استغاثت بالأهالي، وجرى ضبطه وبإرشاده تم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الموقف القانوني

وعن الإجراءات القانونية التي ينتظرها المتهم، يقول المحامي محمد عيد في تصريحات لـ «الوطن»، أنه طبقا لما ورد بالمادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.