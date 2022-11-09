النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية.. تقدم الجمهوريين في «النواب» ومنافسة بـ«الشيوخ»

حسم الجمهوريون 184 مقعدا بمجلس النواب حتى الآن، مقابل 145 للديمقراطيين، في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وفقا للنتائج الأولية بعد غلق باب الاقتراع صباح اليوم.

وجار الانتخاب على 35 مقعدا في مجلس الشيوخ، وجميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435، وللسيطرة على مجلس النواب، يجب للجمهوريين الحصول على 218 مقعدا من أصل الـ435 الخاضعة للتنافس فيه.

منافسة حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ

أما في مجلس الشيوخ، حصد الديمقراطيون 48 مقعدا مقابل 47 للجمهوريين حتى الآن، ولتأمين الأغلبية، يحتاج الجمهوريون إلى 51 مقعدا، والحزب الديمقراطي الحاكم 50 مقعدا. ولنائبة الرئيس كامالا هاريس التي تترأس جلسات المجلس حسب القانون، الصوت المرجح في حالات التعادل.

كما أظهرت النتائج الأولية أنّ نانسي بيلوسي ستحافظ على مقعدها بمجلس النواب عن كاليفورنيا بـ82% من الأصوات.

نانسي بيلوسي ستحافظ على مقعدها بمجلس النواب

وسيفضي الاقتراع إلى تجديد مقاعد مجلس النواب بالكامل 435 مقعدا وثلث مقاعد مجلس الشيوخ، إضافة إلى مجموعة من المناصب المحلية، كما تجري 5 ولايات استفتاءات حول الحق في الإجهاض.